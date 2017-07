Avion détourné de Sunwing: faut-il «blacklister» les mauvais passagers?

Le passager menaçant qui a forcé un avion de Sunwing à faire demi-tour jeudi soir, alors qu’il était en route pour Cuba, avait déjà eu des démêlés avec la justice. À LCN ce soir, Caroline Proulx et Jérôme Landry se sont demandé s’il fallait mettre les mauvais passagers sur liste noire.

Après avoir comparu au tribunal de Montréal, l’individu devra répondre à des accusations de menaces, agression et obstruction, et d’avoir mis en danger la sécurité d’un avion. Mais faut-il également poursuivre la compagnie aérienne qui a laissé l’homme monter dans l’avion?

«Est-ce qu’il y a eu un contrôle qui a failli, pour que ce type d’individu réussisse à entrer dans l’avion?» s’est demandé Caroline Proulx.

Pour Marc-Antoine Plourde, pilote de ligne et conférencier, il est difficile de savoir exactement dans quel état était l’individu avant d’embarquer et s’il s’est intoxiqué davantage une fois à bord.

Des passagers sur liste noire?

Suite aux multiples incidents qui se sont produits dans les dernières semaines, Jérôme Landry n’hésite pas à avouer que lorsqu’il prend l’avion, il a tendance à se méfier des autres passagers.

«Ça me tente plus de prendre l’avion avec des individus comme ça, affirme-t-il. Ce gars-là ne devrait plus avoir le droit de reprendre un vol après ça. Est-ce qu’il y a des listes noires chez les compagnies aériennes, est-ce que cet individu-là pourra reprendre un vol un jour?»

Au-delà de possibles problèmes logistiques, Marc-Antoine Plourde ne pense pas que ce soit forcément nécessaire, vu la rareté des incidents: «Les procédures changent d’une compagnie aérienne à une autre, mais je ne pense pas que les blacklists ça soit quelque chose qui plaise aux compagnies. [...] Mais c’est relativement rare que ça se produise, et quand ça se produit, le personnel de cabine y va avec des avertissements très sévères, et dans la grande majorité des cas, les gens se calment. C’est rare qu’on doive atterrir d’urgence pour débarquer un passager.»

Mais Jérôme Landry n’en démord pas: «Dans un avion, t’es vulnérable, imagine le stress que tu peux vivre.»

«Un individu comme ça, qui serait reconnu coupable, je m’excuse, mais c’est terminé. [...] C’est la responsabilité des compagnies qu’un individu comme ça n’importune pas les passagers dans le sens où, nous autres quand on prend l’avion on paie notre billet et on a le droit d’être tranquilles», insiste l'animateur.

Ce à quoi Caroline Proulx répond: «On va augmenter le prix de ton billet, parce que tu vas vouloir plus de sécurité?»