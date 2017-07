Pont Jacques-Cartier: l’approche sud sera fermée pendant huit semaines

Les travaux majeurs de réfection de deux viaducs à l’approche sud du pont Jacques-Cartier, à Longueuil, s’amorceront ce dimanche, sur le coup de 22 h, et dureront huit semaines.

La bretelle de sortie du pont Jacques-Cartier vers le boulevard Saint-Laurent Ouest à Longueuil sera fermée. Pendant cette période, les automobilistes devront effectuer un détour via le réseau local en suivant la signalisation temporaire.

Trois blitz de travaux de fin de semaine seront également réalisés sur les viaducs en août et en septembre pour des travaux de réfection de béton et de remplacement de joints et de membranes.

La fermeture est rendue nécessaire notamment pour assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier.

La société Les ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée a expliqué vendredi, par communiqué, que ces «travaux s’inscrivent dans le programme majeur de réfection actuellement en cours, qui a pour objectif de prolonger la durée de vie utile du pont Jacques-Cartier et de ses structures d’approche».

Le pont Jacques-Cartier a été inauguré en mai 1930, cinq ans après le début de sa construction.