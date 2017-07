Première poignée de main entre Poutine et Trump

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain se sont serré la main pour la première fois à leur arrivée vendredi au sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, a annoncé le Kremlin.

«Ils se sont serré la main et ont dit qu'ils se rencontreraient à part et se verraient bientôt», a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La première rencontre officielle entre les deux dirigeants est prévue à 13H45 GMT en marge du sommet.

MM. Poutine et Trump devraient s'entretenir de plusieurs dossiers épineux comme la crise ukrainienne, la guerre en Syrie et la lutte anti-terroriste, alors que les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide après l'annexion de la Crimée en 2014 et la mise en place des sanctions occidentales contre la Russie.

La rencontre des deux présidents sera observée attentivement par leurs pairs, mais aussi aux États-Unis, sur fond d'enquête sur l'influence russe dans l'entourage de M. Trump et sur une éventuelle ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle de novembre 2016.