Un anniversaire passé sous silence à Baie-Comeau

Alors que Baie-Comeau célèbre son 80e anniversaire d’existence, une autre date marquante pour la ville de la Côte-Nord est passée sous silence.

Il s’agit du 35e anniversaire de la fusion forcée de Baie-Comeau avec sa voisine Haute-Rive, en 1982.

C’est un comité exécutif qui a demandé au député de l’époque, Lucien Lessard, d’imposer cette fusion. C’était la seule solution devant l’impasse selon les protagonistes.

Alain Larouche a été l’un des premiers conseillers municipaux de la nouvelle ville de Baie-Comeau à cette époque mouvementée.

«Il y avait des manifestations et des saccages lors des conseils municipaux. Les policiers sont venus avec des bombes lacrymogènes. Une d’entre elles a explosé dans la salle, je me souviens d’avoir pleuré à cause du gaz», s’est-il rappelé.

Mais après un mandat, Alain Larouche en a eu assez. «On recevait des menaces, nos résidences étaient surveillées par les policiers. C’était juste des paroles, mais on était inquiets. C’était difficile», a-t-il mentionné, 35 ans après les événements.

Il aura fallu près de 20 ans pour que les esprits se calment. Maintenant, la fusion de Baie-Comeau n’attise plus les passions comme avant selon l’ancien conseiller municipal.

D’après Alain Larouche, le temps a fait son œuvre et les jeunes ne connaissent plus que Baie-Comeau, la ville unifiée.