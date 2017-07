Un programme d'aide supplémentaire pour stimuler le tourisme

Le gouvernement Couillard veut donner un coup de pouce aux entreprises touristiques qui débutent. Un programme d'aide supplémentaire de 126 millions $ vient donc d’être lancé pour stimuler les projets de promoteurs.

Les entreprises touristiques, à leurs débuts, ont énormément de difficulté à obtenir des prêts en argent, notamment celles qui fonctionnent plus au ralenti l’hiver, hors de la haute saison. Pour les banques, leur offrir un prêt peut paraître risqué.

Québec a donc décidé d’offrir une version améliorée de son Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) en injectant 126 M$ supplémentaires.

Une opportunité qui tombait à point pour Cassis Monna et Filles, une entreprise familiale de l'île d'Orléans. Ici, tous les produits fabriqués sont à base de gadelle noire (du cassis): vin, crème, sirop, vinaigrette...

Et sans aide financière, Cassis Monna et Filles n'aurait pas pu prendre autant d'expansion.

«Ça nous permet de nous lancer finalement. Ça change complètement la réalité. Souvent, on est des gens très créatifs, mais on a besoin d'un soutien financier, surtout pour les plus grands projets, les plus audacieux aussi», explique Anna Monna, copropriétaire de Cassis Monna et Filles.

Lors d’une conférence de presse, la ministre du tourisme Julie Boulet a souligné : «L'amélioration de l'environnement d'affaires des entreprises touristiques est au coeur de nos préoccupations.»

Prêt, garantie de prêt ou subvention, une quarantaine de projets sont déjà à l'étude chez Investissement Québec.

Le programme d'appui existait déjà, mais les critères sont revus et corrigés: les entreprises dans le secteur de l'hébergement et de l'agrotourisme peuvent maintenant y participer.

Selon la ministre, ce programme renouvelé pourrait générer des retombées économiques d'au moins 500 millions de dollars pour les cinq prochaines années.