Une appli pour commander des beignets à la plage

Les touristes venus passer leurs vacances au Portugal disposent désormais d'une application calquée sur Uber pour se faire livrer à la plage des boules de Berlin, beignets fourrés à la crème, sans bouger de leur serviette.

L'application pour smartphones «Bolinhas» (petites boules) permet de commander en anglais, espagnol ou portugais des boules de Berlin nature, à la crème pâtissière, au chocolat ou bien à la caroube, spécialité de l'Algarve, région touristique du sud, sans payer de supplément.

Après six jours d'existence, l'application, une première mondiale selon son créateur Ignacio Correia, compte déjà 4 000 utilisateurs, dont des Anglais, des Suédois et des Allemands.

Lancée sur trois plages de l'Algarve, «Bolinhas», qui s'inspire d'Uber, service de réservation de voitures avec chauffeur, vient d'arriver sur les étendues de sable lisboètes à Carcavelos et Oeiras.

Grâce à la géolocalisation, l'un des dix vendeurs ambulants des trois pâtisseries partenaires livre en un temps record, en moyenne une dizaine de minutes.

A la fin de l'été, «Bolinhas» espère atteindre le plus de plages possible au Portugal et disposer d'au moins 50 vendeurs.

L'idée avait germé sur une plage de l'Algarve, il y a quatre ans.

«Avec mes frères, nous avions envie d'une boule de Berlin mais aucun vendeur ne passait. On s'est alors dit qu'une application pour commander des beignets serait géniale», raconte à l'AFP Ignacio Correia, jeune programmeur chez Algardata, la start-up où est né le logiciel.

«Au début, nous mettions au défi nos stagiaires de créer le «Uber des boules de Berlin». Et ce qui paraissait n'être qu'un exercice de programmation s'est transformé en projet de produit», ajoute-il.