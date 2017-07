Une vedette québécoise partage une photo digne des années 80

Certaines personnalités québécoises sont définitivement très actives sur Instagram.

Dans le cadre des jeudis rétros (throwback Thursday) connus sous le mot-clé #TBT, un auteur-compositeur-interprète très connu a partagé une photographie qui trahit un peu son âge...

Il s’agit de Sylvain Cossette!

«Ben oui...je fût poupoune! Y avait jamais assez de Spraynet», avoue candidement le chanteur.

Ben oui...je fût poupoune! Y avait jamais assez de Spraynet. #tbt #throwbackthursday #paradox1985 #dansunbarprèsdechezvous Une publication partagée par Sylvain cossette (@sylvain_cossette) le 6 Juil. 2017 à 18h41 PDT

La photographie remonte à 1985, à l’époque où il faisait partie du groupe Paradox.

Paradox , un groupe qui performait en anglais, a reçu de nombreux prix, dont un Juno Award pour «Le groupe le plus prometteur de l’année». http://junoawards.ca/nomination/1990-most-promising-group-of-the-year-paradox/

Le groupe rock, formé à Grand-Mère, a produit 4 simples entre 1989 et 1991, et deux albums «Paradox» en 1989 et «Obvious Puzzle» en 1991.