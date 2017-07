2300 pompiers combattent des feux de forêt en Californie

Quelque 2300 pompiers combattaient samedi plusieurs feux de forêt en Californie, qui a subi cinq longues années de sécheresse et qui connaît en ce moment des températures particulièrement élevées, notamment dans sa partie méridionale.

Un de ces incendies, qui s'est déclaré sur les contreforts de la Sierra Nevada au nord de Sacramento, avait à la mi-journée détruit dix maisons, s'étendant sur 800 hectares de zones forestières et entraînant des évacuations d'habitants de la région.

Selon les autorités locales, six personnes, dont un pompier, ont été légèrement blessées.

Un autre feu, dans le Comté de Santa Barbara, s'étend désormais sur plus de 3200 hectares de forêts, une superficie deux fois plus grande qu'avant la nuit de vendredi à samedi, sous l'effet de vents chauds et secs, et a lui aussi conduit à des évacuations.

Au total, on recensait samedi 17 incendies de ce type, plus ou moins maîtrisés, dans cet État américain du sud-ouest, de la forêt de Six Rivers dans le nord à celle de San Bernardino à l'ouest de Los Angeles, une agglomération où la température dans le centre-ville égalait le record de 36 degrés Celsius enregistré en 1954.

Le gouverneur de Californie Jerry Brown a annoncé en avril la fin officielle de la sécheresse qui a sévi plus de cinq ans dans son État.