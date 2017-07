5 choses à savoir sur «L’arme fatale»

«L’arme fatale» débarque sur *prise 2 les dimanches à 21h. Cette série policière est adaptée de la franchise de films du même nom qui ont connu du succès à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

On y suit deux flics qui sont sur un nouveau départ: Martin Riggs (Clayne Crawford), un ex des forces spéciales de la marine qui entre dans la police de L.A. après la mort de sa femme et de son bébé, et Roger Murtaugh (Damon Wayans), un flic qui reprend du service après avoir subi une crise cardiaque.

Vous voulez tout savoir sur la série qui met en vedette ce drôle de Tandem?

1. Cette série que Fox diffuse depuis l’an dernier s’inspire des films «L’arme fatale», qui mettaient en vedette Mel Gibson et Danny Glover. Les rôles de Riggs et de Murtaugh sont maintenant repris par Clayne Crawford et Damon Wayans.

Pas facile de se glisser dans la peau de personnages reconnus! Alors qu’il faisait la promotion de la série, Crawford a déclaré: «Mon mot d’ordre était “s’inspirer de l’essence du personnage, mais ne surtout pas vouloir l’imiter.” De fait, je n’ai pensé ni à Mel Gibson ni à Danny Glover lorsque j’ai lu le script. Je me suis juste dit qu’il y avait là de quoi faire une bonne série, et que l’enjeu majeur était manifestement de donner vie à ce binôme, à cette amitié entre deux hommes, chose qui ne s’était jamais vue au cinéma avant «L’arme fatale».»

2. Il n’a jamais été question d’un cinquième film pour la franchise qui mettait en vedette Mel Gibson! Ni pour l’acteur, qui n’est pas intéressé, ni pour le scénariste Shane Black et le producteur Joel Silver, qui sont à l’origine de cette saga policière.

Cependant, des journalistes ont demandé à l’un des producteurs de la version télé, Dan Lin, si une suite cinématographique était chose possible. Sa réponse? «Il y a toujours du potentiel!»

3. Avant d’enclencher la roue pour tourner la série, l’équipe de production a désiré avoir le feu vert de la part du réalisateur des quatre films dont elle s’inspire. «Nous voulions avoir la bénédiction du cinéaste Richard Donner, en quelque sorte. Il nous a dit: “Si vous ne trouvez pas les bons gars pour incarner les deux personnages principaux, vous êtes fichus”», a confié l’un des producteurs de l’émission, Matt Miller.

L’équipe avait donc la pression de dénicher les perles rares.

4. Si la production a arrêté son choix sur l’acteur Clayne Crawford pour incarner Martin Riggs, c’est que les autres aspirants au rôle avaient tous tendance à jouer un peu comme Mel Gibson. Crawford, lui, a opté pour la composition et une certaine retenue; c’est du moins ce qu’a expliqué le producteur Matt Miller.

Ç’a donc été payant pour lui de ne pas verser dans le calque!

5. L’actrice Keesha Sharp ne devait pas faire partie du casting, mais celle qui avait été recrutée pour le pilote n’a pas fait l’affaire. C’est donc Sharp qui joue Trish, la femme de l’inspecteur Roger Murtaugh.

Et elle s’en dit heureuse puisqu’elle rit comme jamais sur le plateau! Son partenaire de jeu, qu’on a connu grâce à «Saturday Night Live», tente constamment de la faire décrocher pour rigoler.

«Dès que nous tournons une scène sans lui, il s’arrange pour passer dans notre champ de vision, il s’amuse à marcher bizarrement ou à nous faire les gros yeux juste pour nous déconcentrer», a-t-elle raconté en entrevue.