Après la pluie, la pluie!

Averses, tonnerre, éclairs, il a tombé des cordes sur quelques régions du Québec ce matin. Mais qu’en est-il pour le reste du weekend alors que le Festival d’été bat son plein, le Festival de jazz se termine et que les Québécois sont de plus en plus nombreux à être en vacances?

Le weekend s’annonce sous le signe de l’instabilité avec des averses, des orages et également un peu de soleil. À Montréal, les orages ont fait place à quelques gouttelettes.

En Estrie et à Québec, la pluie commence en milieu d’avant-midi et devrait se poursuivre jusqu’en fin d’après-midi. Il y a du brouillard sur certaines régions notamment à Québec.

L’indice humidex est présent sur le sud-ouest du Québec, à Gatineau, Québec et dans la Beauce également procurant une sensation de chaleur estivale oscillant autour de 27.

Demain dimanche, la journée commence sous le soleil et les averses se manifesteront en fin de journée à Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières et l’Estrie. Le mercure atteindra jusqu'à 23 degrés en plus du facteur humidex.

Dans l’est, les probabilités de pluie sont de 40% et il y aura alternance entre le soleil et les nuages.

Le soleil sera de retour à Québec mercredi et mardi à Montréal.