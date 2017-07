Dans les coulisses de «Roue de fortune chez vous!»

Les capsules de l’émission ne durent peut-être que trois minutes, mais elles exigent une préparation énorme, et une petite équipe accomplit un travail colossal chaque jour! Suivez notre journaliste et Anick Dumontet dans les coulisses du tournage.

Anick Dumontet est une marchande de bonheur! Depuis neuf ans, elle anime avec enthousiasme l’émission «Roue de fortune chez vous!» qui fait des heureux partout au Québec. «On fait 55 émissions chaque année. C’est énorme parce que ce ne sont pas des émissions faites en studio. Et c’est le hasard qui décide où nous allons nous rendre!» dit Anick.Si vous achetez un billet de Roue de fortune et que vous obtenez trois roues, vous devenez alors automatiquement la vedette d’une des émissions.

«Tout de suite, la personne sait qu’elle est gagnante parce qu’elle est assurée de remporter au moins 25 000 $. Ça peut monter jusqu’à un million de dollars. Cet aspect m’emballe: la possibilité, grâce à ce jeu et à cette émission, de changer vraiment la vie des gens.»Un jeu qui fascine les gens

Tout le monde aime ce jeu et souhaite tourner la fameuse roue un jour. «C’est le plus vieux jeu de hasard au monde, et c’est le plus fascinant! Je me fais dire tous les jours: “Quand viens-tu dans ma cour?” Je suis choyée de pouvoir rendre les gens heureux en animant cette émission. On est branchés sur la “vraie vie”. Je dis souvent que je joue à la fée des dents, et lorsque j’arrive, tout le monde sourit!»

L’émission obtient un vif succès, car les participants sont des gens auxquels le public s’attache rapidement. «Notre but est de faire une minitéléréalité avec les gagnants que nous rencontrons. Les gens s’y reconnaissent, ils s’identifient aux participants. Quand on tourne, il faut aller directement au cœur des choses, car je n’ai que deux minutes pour présenter la personne. Il faut que ce soit punché.»Des réactions variées

Qu’arrive-t-il lorsqu’une personne décroche le million? «Les gens qui ont le moins de réactions sont souvent ceux qui gagnent le gros lot. Ils sont sous le choc!» Et quand l’émission prend fin? «Ça vire souvent en party. Les gens ont ce qu’il faut pour faire la fête, certains ont du champagne, au cas où ils remporteraient le million. Le rêve le plus fréquent des participants est de devenir propriétaire. «Les gens veulent aussi voyager, beaucoup de personnes n’ont pas la possibilité de prendre de vacances ou n’ont jamais pris l’avion, ils veulent concrétiser ce projet.»Transport

La roue est transportée dans une remorque, elle voyage dans des casiers scellés. Deux clés sont nécessaires pour ouvrir les casiers; l’un des cadenas est contrôlé par Loto-Québec, et l’autre, par la firme Deloitte et Touche.

Un chat qui nage et autres anecdotes

Au fil des ans, Anick a fait beaucoup de rencontres, et elle a encore en tête le jour où l’un des gagnants lui a appris que son chat aimait nager. «J’adore les chats, et celui-ci était vraiment spécial: il écoutait comme un chien, et il m’a même donné un bec! Quand le gagnant m’a dit que son chat aimait nager, je ne le croyais pas, mais nous sommes allés dans sa piscine, et - sans blague - le chat s’est baigné avec nous. Il nageait comme un petit chien, c’était formidable!»

Pour chacun des tournages, les deux recherchistes obtiennent d’abord les renseignements nécessaires au sujet de la personne qu’Anick va rencontrer, et lors de la réunion d’équipe, tout le monde travaille à établir le concept qui mettra le gagnant en valeur, en parlant de ses passions ou en se prêtant à une activité qu’il aime. «On a fait des tours de Ferrari, et on a essayé la plus grande tyrolienne du Québec. C’est aussi agréable de s’attarder à ce qui distingue la personne dans son quotidien.»

Anick a vécu des tournages mémorables. «Quand nous allons dans des endroits publics, il y a énormément de monde qui se rassemble pour voir la roue. Une fois, nous avons tourné dans une foire agricole. Il faisait tout près de 37 degrés; la réalisatrice avait perdu connaissance!»

Chaque émission nécessite plusieurs heures de tournage: inutile de dire que, dans les véhicules de tournage, on retrouve beaucoup de crème solaire, du chasse-moustiques, de l’eau et des boissons énergisantes!

«La roue de fortune» en chiffres

- C’est la 9e saison de l’émission, qui rejoint régulièrement 1 million de téléspectateurs lors de sa diffusion.

- L’an dernier, le gros lot de 1 million de dollars a été gagné à quatre reprises.

- Anick et son équipe tournent 55 émissions de trois minutes chaque année. Un total de 11 personnes se déplacent pour chacune des émissions, y compris les gens de Loto-Québec.

- Chaque année, l’équipe fait en moyenne entre 20 000 et 25 000 km sur les routes du Québec pour rencontrer les participants à l’émission.

- Il existe deux roues équilibrées et calibrées, mais on utilise toujours la même roue depuis la première année. En début de saison, on effectue pas mois de 600 tests avec les routes.

- Le règlement de Loto-Québec stipule que la roue doit effectuer un minimum de trois tours pour que le résultat soit valide. «Avant de filmer, on demande à la personne de faire tourner la roue sans qu’il y ait de boule à l’intérieur, pour qu’elle sache à quoi s’attendre», dit Jean Tremblay, de Loto-Québec.