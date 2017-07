Festival Fantasia: les 21 incontournables pour tous

Le Festival international de films Fantasia, qui se déroulera du 13 juillet au 2 août, souffle cette année ses 21 bougies. Présentant plus de 150 films et 250 courts-métrages à plus de 100 000 festivaliers, l’événement est l’un des plus courus des cinéphiles. Voici donc 21 activités à ne pas manquer et qui sauront séduire tous les publics...

«The Villainess»

Présenté au Festival de Cannes où il a reçu une ovation debout de quatre minutes, «The Villainess», long métrage du Sud-Coréen Jung Byung-gil ouvre cette nouvelle édition du Festival Fantasia en plus d’y être présenté en première nord-américaine. Ce drame d’action suit Sook-hee (Kim Ok-bin), une jeune femme élevée pour être un assassin et qui doit recouvrer sa liberté au bout de 10 ans. Mais deux hommes lèvent le voile sur son passé trouble.

Projections: le jeudi 13 juillet à 18 h 30.

Les Fantastiques week-ends du cinéma québécois

Cette année, cette section du Festival s’agrandit de manière notable, couvrant désormais bon nombre de dates. Sept sections de courts-métrages et pas moins de 15 longs métrages figurent dans la programmation de toutes les fins de semaine de Fantasia. «No Wave» de Stéphane Lapointe lance le bal et «Problème d’infiltration!» de Robert Morin le clôture. Les amateurs de séries se replongent dans «Erreur 404» de Sébastien Diaz, websérie dont tous les épisodes seront présentés à la manière d’un long métrage.

Projections: du vendredi 14 juillet au mercredi 2 août

Mon premier Fantasia au Musée McCord

Comment initier les petits au 7e art? En les emmenant visionner tous les courts-métrages, d’animation ou non, lors de ces projections gratuites en français, en anglais ou sans dialogue. Cette année, pas moins de cinq programmes différents sont offerts à des heures idéales pour les jeunes cinéphiles en ces semaines de vacances estivales.

Projections: le samedi 15 juillet, le lundi 17 juillet, le samedi 22 juillet, le lundi 24 juillet et le samedi 29 juillet à 13 h et 14 h 30.

«Atomic Blonde»

Le long métrage de David Leitch («John Wick») a fait grand bruit au Festival SXSW où il a été présenté en mars dernier. Mettant en vedette une brochette d’acteurs fort impressionnante, dont Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman et Sofia Boutella, le long métrage s’intéresse à une espionne qui doit mettre la main sur une liste d’agents doubles infiltrés.

Projection: le mardi 25 juillet à 21 h 30.

«Valérian et la Cité des mille planètes»

Nouveau long métrage fort attendu de Luc Besson - qui en signe également le scénario -, «Valérian et la Cité des mille planètes» est une adaptation libre de la bande dessinée «Valérian et Laureline». Dane DeHaan et Cara Delevingne incarnent les personnages principaux. On compte également Clive Owen, Rihanna et Ethan Hawke au sein de la distribution.

Projection: le mercredi 19 juillet à 18 h 45.

«La Petite Aurore, l’enfant martyre»

Long métrage québécois de Jean-Yves Bigras avec Janette Bertrand, Paul Desmarteaux, J. Léo Gagnon et Jean Lajeunesse datant de 1952, «La Petite Aurore, l’enfant martyre» est un classique du cinéma de chez nous. Présenté en copie restaurée en 4K en collaboration avec Éléphant, la mémoire du cinéma québécois, ce long métrage est présenté gratuitement en plein air en présence d’Yvonne Laflamme, l’actrice qui incarne Aurore.

Projection: le mercredi 19 juillet à 21 h.

«Expo 67: mission impossible»

Ce documentaire de Michel Barbeau, Guylaine Maroist et Éric Ruel arrive à point nommé pour fêter en grand le cinquantenaire de l’Exposition universelle qui a eu lieu à Montréal en 1967. Il aura fallu 1628 jours à l’équipe responsable de l’Expo pour construire une île et ses 128 pavillons qui ont fait rayonner Montréal sur la scène internationale pendant 183 jours. La projection gratuite et en plein air est précédée de «The World of Man», 12 courts-métrages publicitaires réalisés à l’époque.

Projection: le jeudi 20 juillet à 21 h.

«The Man Who Laughs»

Avec un orchestre de neuf musiciens placés sous la direction de Gabriel Thibaudeau qui signe la trame sonore, le Festival propose une projection de ce classique du cinéma muet, librement inspiré de «L’homme qui rit» de Victor Hugo et réalisé par Paul Leni.

Projection: le jeudi 20 juillet à 20 h.

«Karmina»

Réalisée par Gabriel Pelletier, cette comédie romantique de vampires a fait grand bruit à sa sortie en 1996. Écrite par Yves P. Pelletier, Gabriel Pelletier, Andrée Pelletier et Ann Burke, elle met en vedette Isabelle Cyr, Yves P. Pelletier et Gildor Roy, pour ne citer qu’eux. «Karmina» est présentée gratuitement en présence de Gabriel Pelletier et de Nicole Robert, la productrice, dans une version entièrement restaurée par Éléphant, la mémoire du cinéma québécois.

Projection: le lundi 24 juillet à 19 h.

«Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable»

Les amateurs de cette série de mangas de Hirohiko Araki vont s’en donner à cœur joie. Adaptation en prises de vue réelles par l’iconique cinéaste Takashi Miike, «Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable» est un «must».

Projection: le jeudi 13 juillet à 21 h 45 et le dimanche 23 juillet à 11 h 45.

«A Taxi Driver»

Film de clôture de cette 21e édition de Fantasia, «A Taxi Driver» met en scène des événements survenus lors de la révolte de Gwangju, en Corée du Sud, en mai 1980. Avec Song Kang-ho dans le rôle principal, le long métrage est un appel à la vigilance politique citoyenne.

Projection: le mercredi 2 août à 20 h 45.

Et aussi... 10 autres projections et événements à ne pas manquer!

- «Good Time»: présenté à Cannes, le film met en vedette Robert Pattinson et sera présenté par les cinéastes Ben Safdie et Joshua Safdie.

- «Ma vie de courgette»: dessin animé nommé aux Oscars.

- «Terminator 2: Judgment Day 3D»: le classique de James Cameron restauré et converti en 3D.

- «Kedi»: un étonnant documentaire sur les milliers de chats errants d’Istanbul.

- «A Ghost Story»: Casey Affleck est le mort qui veut entrer en contact avec Rooney Mara, sa veuve.

- «Money’s Money»: un suspense avec Benoît Magimel.

- «Colossal»: Anne Hathaway et Jason Sudeikis se partagent l’affiche de ce long métrage de science-fiction qui a divisé la critique.

- «A Day»: premier long métrage du Sud-Coréen Cho Sun-ho à voir.

- «Patti Cake$»: en première canadienne, l’histoire d’une jeune femme qui veut devenir une rappeuse connue.

- Hommage à Larry Cohen: le cinéaste sera présent pour recevoir un prix honorifique remis par le Festival Fantasia lors de la projection du documentaire «King Cohen» le dimanche 23 juillet. De plus, des projections de copies en 35 mm de «It’s Alive, God Told Me To» et «Q: The Winged Serpent» sont à l’horaire.

La programmation complète du Festival international de films Fantasia est disponible en ligne au www.fantasiafestival.com.