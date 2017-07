Franc succès pour la 38e édition

À quelques heures de la clôture du Festival international de jazz de Montréal, les organisateurs ont dressé, samedi, un bilan fort positif de la 38e édition de l’événement.

Bien que le nombre de festivaliers reste à être comptabilisé, le président-directeur général du festival, Jacques-André Dupont, évoque déjà l’édition 2017 comme un franc succès.

«Le site extérieur du Festival n’a pas désempli et plusieurs de nos événements extérieurs ont attiré des foules record. L’achalandage important a permis au Festival d’atteindre ses objectifs budgétaires», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

L’événement a profité cette année de moyens financiers plus importants grâce au soutien de Canada 150 et de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

«Grâce aux moyens additionnels qui ont été attribués cette année, le Festival a pu investir dans des projets spéciaux qui ont eu un impact impressionnant sur le rayonnement des artistes et de la métropole, de même que sur l’achalandage de l’événement. Tous les publics en ont bénéficié», a indiqué M. Dupont.

«C’est la preuve criante que de tels investissements sont extrêmement rentables et qu’il est plus que nécessaire de pouvoir répéter ce genre d’initiative. En fin de compte, l’objectif premier est de pouvoir continuer d’accroître les retombées culturelles, sociales, touristiques et économiques du Festival», a-t-il ajouté.

Il a également chaudement remercié les partenaires de l’événement et les festivaliers.

«Tout compte fait, les vraies vedettes du Festival, ce sont bel et bien les Montréalais et les visiteurs du monde entier qui viennent profiter du moment présent en harmonie, ensemble et en musique», a conclu M. Dupont.

La prochaine édition aura lieu du 28 juin au 7 juillet 2018.