Investissement du Canada de 20 M $ pour les femmes en affaires

Lors du Sommet du G20, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, samedi, que le Canada versera une contribution de 20 millions $ pour soutenir une initiative de la Banque mondiale en faveur des femmes entrepreneures.

L’initiative Women Entrepreneurs Finance (We-Fi) a pour objectif d’aider les entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes dans des pays en développement, afin qu’elles accèdent aux ressources dont elles ont besoin, notamment en matière d’aide financière et technique.

«Notre gouvernement est déterminé à aider les femmes à obtenir les outils qui leur permettront de réussir comme entrepreneures et leaders. Cet investissement important aidera les femmes dans les pays en développement à créer des emplois, à bâtir des économies dont tout le monde peut bénéficier, et à profiter d'une chance égale et réelle de réussir», a expliqué Justin Trudeau dans un communiqué.

L’initiative We-Fi disposera d’un budget de 200 millions de dollars américains en financement de donateurs et souhaite obtenir une somme supplémentaire de 800 millions de dollars américains en capitaux privés.

C’est à la Banque mondiale que revient la tâche de veiller à ce que ces fonds servent à répondre aux besoins des entrepreneures. L’initiative ciblera les petites et moyennes entreprises (PME) et investira dans d’autres projets et programmes qui soutiennent les femmes en affaire.

On estime qu’environ 30 % des entreprises officiellement immatriculées dans le monde sont détenues par des femmes. Pourtant, 70 % des PME féminines dans les pays en développement se heurtent à des refus de la part des institutions financières ou sont incapables d'obtenir des modalités de financement qui répondent à leurs besoins.