L’accord commercial entre l'UE et le Canada en vigueur provisoirement

Justin Trudeau, qui participe au Sommet du G20 en Allemagne, s’est réjoui samedi de l’entrée en vigueur provisoire, le 21 septembre prochain, de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l'Union européenne (UE) et le Canada.

Dans une déclaration commune, le premier ministre canadien et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont indiqué que l’AECG «marque le début d’un nouveau chapitre dans la relation entre l’Union européenne et le Canada».

«C’est en ouvrant notre marché à l’autre partie et en travaillant étroitement avec ceux qui partagent nos valeurs que nous façonnerons la mondialisation et en tirerons profit», ont précisé les deux hommes.

«Il est important que nos entreprises et nos citoyens, qui sont les réels gagnants dans le cadre de cet accord, commencent à profiter de ses avantages sans plus tarder. L’UE et le Canada ont tous deux pris les mesures nécessaires pour ratifier l’Accord.»

La tenue du Sommet du G20 à Hambourg a permis de «reconfirmer notre engagement à l’égard d’un système commercial international fondé sur des règles et nous avons convenu de fixer au 21 septembre 2017 l’entrée en vigueur de l’application provisoire de l’Accord, ce qui nous permet de prendre d’ici là toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre», ont-ils poursuivi.

L’AECG entrera en vigueur de façon définitive quand les parlements de tous les États membres de l’UE en auront ratifié le texte.