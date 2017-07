Le G20 trouve un accord pour une déclaration commune sur le climat

Les pays du G20 ont trouvé samedi un compromis sur le climat pour éviter une rupture définitive avec les États-Unis après leur sortie annoncée des accords de Paris, selon le communiqué final.

Leur communiqué final «prend acte» d'une part de la sortie des États-Unis de ces accords visant à lutter contre le réchauffement climatique, qui sont qualifiés d'«irréversibles».

Une manière d'isoler les États-Unis sur le sujet. «Je me réjouis beaucoup que tous les autres chefs d'État et de gouvernement» s'en tiennent aux accords de Paris, a déclaré à la presse la chancelière allemande Angela Merkel, hôte du sommet.

Dans le même temps, les États-Unis de Donald Trump obtiennent une concession.

La déclaration finale dit qu'ils «vont oeuvrer pour travailler étroitement avec d'autres partenaires pour faciliter leur accès et leur utilisation plus propre et efficace des énergies fossiles, et les aider à déployer des énergies renouvelables et d'autres sources d'énergie propre».

Ce passage instaure une situation inédite pour le G20 qui valide ainsi le fait qu'un de ses membres puisse suivre une politique individuelle à contre-courant de ses autres membres.

Le sommet du G20 a trouvé un «compromis optimal» sur l'épineuse question du climat, a estimé samedi en conférence de presse le président russe Vladimir Poutine.

«L'un des sujets très importants a été les changements climatiques. Et ici, (la chancelière allemande Angela Merkel) a réussi à trouver un compromis optimal (...) où tous les pays ont constaté que les États-Unis s'étaient retirés de cet accord (de Paris), mais le travail là-dessus sera poursuivi», a déclaré M. Poutine, ajoutant que «c'est un élément positif».

Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi à Hambourg qu'il allait réunir le 12 décembre un nouveau sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique, deux ans après l'accord de Paris, à l'issue de la COP21.

«Le 12 décembre prochain, deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, je réunirai un nouveau sommet afin de prendre de nouvelles actions pour le climat, notamment sur le plan financier», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de clôture du sommet du G20.