Le légendaire Parc Belmont revit ce weekend

Le Parc Belmont, un parc d’attractions qui a animé la vie montréalaise pendant des décennies, revit ce weekend dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal.

Les activités offertes au public samedi et dimanche ont pour but de faire revivre l’époque du Parc Belmont champêtre et ses débuts comme parc d’attractions.

«Nous convierons tous les Montréalais à un grand pique-nique d’époque, peut-on lire sur le site du 375e anniversaire de Montréal. Nous retrouverons sur le site des éléments phares : carrousel vénitien, une grande glissoire, des miroirs déformants, des cannes à pêche, etc. Enfin, une exposition photo-vidéo sera présentée.»

Ce premier volet concernant l’ancien Parc Belmont est pris en charge par le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville.

Les activités ont lieux sur le site même où était situé le Parc Belmont à Cartierville, de 1923 à 1983, soit en bordure de la rivière des Prairies près du pont Lachapelle menant à Laval.

D’autres activités faisant revivre l’ambiance du Parc Belmont auront lieu dans le cadre des volets 2 et 3 du projet jusqu’au 18 août.