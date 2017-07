Les projets de vacances d’été de 14 vedettes

Si pour bien des gens l’arrivée de la belle saison rime avec vacances, c’est le cas aussi pour les personnalités. Certaines ont décidé d’opter pour la divine tranquillité, alors que d’autres ont prévu une escapade à l’étranger. Voici comment elles ont choisi de refaire le plein.

Jean-François Baril: de Chicago... aux Laurentides!

«Nous visiterons, entre autres, Chicago. Notre fille, Viviane, s’y est rendue dernièrement avec son école et elle en est revenue avec des étoiles dans les yeux. Alors ma femme et moi, nous lui avons dit que nous irions visiter cette ville en famille et qu’elle serait notre guide. Aussi, nous avons loué un chalet dans les Laurentides, une propriété où il y a un bateau. Nous pourrons y pratiquer le wakeboard et le surf. Je pense que mes enfants en ont maintenant l’âge... (sourire) Viviane a 14 ans, et Nathan, 12.»

Marie-Soleil Michon: voyage au Portugal

«Il y a longtemps que je n’ai pas eu de longues vacances comme celles qui s’en viennent. Je suis en pause du mois de juin au mois d’août. Au menu? Notamment beaucoup de farniente. Et, en juillet, mon mari et moi, nous irons passer deux semaines au Portugal. Il y a longtemps que j’en rêve! Nous visiterons la vallée du Douro, Porto, puis nous terminerons le tout en beauté à Lisbonne. J’ai très hâte! Et je suis sûre que nous aurons la chance de boire du bon vin.»

Sophie Thibault: à son chalet

«J’ai la chance d’avoir six semaines de vacances et j’ai l’intention de profiter de mon chalet. Il est situé dans les Laurentides, au bord d’un lac. D’ailleurs, je viens tout juste de le faire rénover. Bien entendu, je prendrai du temps pour m’adonner à ma passion, la photo, et je jouerai de la batterie. J’irai à la pêche aussi. Chaque printemps, les résidents de la région ensemencent le lac de truites mouchetées et arc-en-ciel. J’irai peut-être aussi passer une semaine en Gaspésie, où je n’ai encore jamais mis les pieds.»

Denis Lévesque: au bord de la mer

«L’été, je suis en pause de mon travail d’animation pendant plusieurs semaines. Pascale et moi, nous louons un chalet à Ogunquit, au bord de la mer. C’est devenu en quelque sorte une tradition. Nos enfants viennent nous y retrouver.»

Alexandre Goyette: adepte du camping

«Ma blonde, Geneviève, et moi, nous aimons le camping. Cet été, nous nous rendrons plus haut que Mont-Tremblant.»

José Gaudet: Hawaii ou la Californie?

«Au début du mois d’août, je partirai en voyage avec ma famille. Si j’écoutais ma fille, nous irions à Hawaii, mais nous choisirons peut-être la Californie. Ève et moi, nous n’avons pas encore décidé.»

Patrice Godin: un saut dans le Maine

«Les tournages de la troisième saison de «Blue Moon» se termineront à la fin de juillet. Habituellement, je me rends aux États-Unis en compagnie de Nathalie, ma copine, et de nos trois filles, Julia, Simone et Marion, pour y passer des vacances en bonne et due forme. Mais comme le taux de change n’est vraiment pas avantageux présentement, je crois que nous demeurerons essentiellement au Québec, mis à part peut-être un saut de quatre jours dans le Maine.»

Ève-Marie Lortie: au cœur du Saguenay

«Je passerai trois belles semaines à mon chalet, qui est situé à L’Anse-Saint-Jean, au Saguenay. Cette région est importante pour mon équilibre. C’est chez nous, mes racines s’y trouvent. Je suis née dans la région du Lac-Saint-Jean, du côté d’Alma. Puis lorsque j’ai eu 3 ans, mon père, un travailleur d’Alcan, a été transféré à Arvida, où j’ai habité jusqu’à l’âge de 20 ans.»

Josée Lavigueur: un safari africain

«Cette année, nous visiterons l’Afrique du Sud - un voyage dont je rêve depuis longtemps! Nos filles, Sarah, qui a 19 ans, et Léane, 18 ans, ont elles-mêmes très hâte. Nous y séjournerons un peu plus de deux semaines, et nous ferons entre autres un safari de cinq jours. Je souhaite voir le cap de Bonne-Espérance depuis mon enfance.»

Alexandra Diaz: Aloha!

«Nous partirons probablement pour Hawaii en famille. L’été, les prix sont abordables. Moi, une Chilienne de naissance, je peux y emmener toute ma famille pour le prix que me coûterait un seul billet d’avion pour le Chili! Ma collègue de travail, Geneviève O’Gleman, y est allée l’an dernier et elle m’a proposé un itinéraire qui me plaît pour visiter les différentes îles.»

Dave Morissette: À nous, la Toscane!

«Nancy et moi, nous avons prévu de visiter l’Italie en famille. J’ai deux garçons, qui ont 21 ans et 13 ans. Nous y séjournerons deux semaines. Nous serons également accompagnés d’amis. Nous nous installerons dans une petite villa en Toscane et nous irons nous promener tout autour.»

Julie Bélanger: un été en amoureux

«Je suis tombée en vacances le 8 juin. Mon été est complètement libre, et c’est la même chose pour mon chum - ce qui ne nous arrive jamais. Alors, c’est un cadeau de la vie de pouvoir passer l’été ensemble! Nous allons assurément nous rendre sur la Côte-Nord, d’où nous sommes tous les deux originaires, et au Massachusetts au bord de la mer, et peut-être aussi ailleurs.»

Pierre Hébert: une pause à Las Vegas

«J’ai trois mois de pause! Mais nous sommes tellement bien dans notre demeure de la Rive-Sud que je n’entends pas trop bouger. Je veux simplement profiter de mon été, des joies du plein air, de ma famille. Puis comme j’ai travaillé beaucoup dernièrement, j’ai voulu offrir un cadeau à ma blonde. Elle aime les Backstreet Boys depuis son enfance, alors j’ai décidé de lui offrir des billets pour aller voir leur spectacle... à Las Vegas!»

Mitsou: retour aux sources

«Je n’aurai qu’une semaine de vacances et j’irai à Trois-Pistoles visiter ma grand-maman, avec mes filles et ma mère. Nous allons d’ailleurs y célébrer la fête de ma soeur Abeille. Ma mère est née là-bas, et j’y ai moi-même été baptisée. Ma grand-maman y habite une maison sur le bord de la grève.»