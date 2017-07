L’hôpital de Laval manque d’eau chaude depuis des mois

Des travaux de plomberie à l’hôpital de Laval provoquent des absences soudaines d’eau chaude depuis plusieurs mois, ce qui complique le bain des nouveau-nés et empêche des mères de se doucher dans leur chambre.

«Ça ne fait pas très 2017. Mais dans les hôpitaux, il n’y a pas grand-chose qui fait 2017. Des fois, on a l’impression qu’on fait de la médecine de brousse», réagit Isabelle Dumaine, présidente du syndicat local des infirmières (CSQ) de l’hôpital Cité-de-la-Santé, à Laval.

Transporter l’eau chaude

Voilà quelques mois que des travaux de plomberie sont en cours à l’hôpital, notamment dans l’unité mère-enfant, où les femmes sont transférées après avoir accouché. Or, les rénovations causent des problèmes d’eau chaude.

Au syndicat des infirmières, on constate l’absence d’eau chaude pour 36 lits (certaines chambres sont doubles). D’autres sources ont aussi confirmé au Journal que les problèmes durent depuis des mois.

Pour donner le bain aux bébés, les infirmières doivent transporter de l’eau chaude d’une autre chambre, ou donner les soins d’hygiène ailleurs.

«On est habituées de travailler dans des conditions exécrables, et c’est une affaire de plus, dénonce Mme Dumaine. Ça cause des désagréments.»

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, il y a des problèmes « sporadiques » de chute de pression dans des chambres (toutes munies d’une douche).

Défaillances

On ne peut toutefois pas dire combien de lits sont directement touchés ni donner de date précise du début des travaux, qui ont commencé il y a « plusieurs mois ».

«L’eau chaude peut ne pas se rendre dans certaines chambres, on n’est pas en mesure de déterminer où l’eau chaude va. L’eau circule dans les tuyaux, il peut y avoir une défaillance dans une chambre», dit Pierre-Yves Séguin, conseiller-cadre aux communications du CISSS.

Lorsque le manque d’eau chaude est connu des employés, la patiente est dirigée vers une autre douche fonctionnelle. Or, certaines mères réalisent que l’eau est froide ou tiède quand elles se lavent.

«On leur offre de changer (de douche), le problème est sporadique», dit M. Séguin, ajoutant qu’aucune plainte de patiente n’a été reçue à ce sujet.

Jusqu’en août

Par ailleurs, le syndicat ne s’explique pas que des travaux s’échelonnent sur des mois dans une même chambre.

«On comprend qu’il faut changer la tuyauterie, mais ça ne devrait pas prendre trois mois», dit Mme Dumaine.

Estimés à 20 000 $, les travaux de plomberie devraient se terminer à la fin août, selon la direction.

«C’est clair que pour les patientes, ce n’est pas le fun. Quand tu viens d’accoucher, tu n’as pas envie d’attendre­­­ pour prendre ta douche», dit Mme Dumaine.