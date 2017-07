Shia LaBeouf arrêté pour ivresse sur la voie publique

L’acteur américain Shia LaBeouf a été arrêté pour ivresse sur la voie publique samedi matin dans l'État de la Géorgie aux États-Unis.

Les policiers du comté de Chatham ont confirmé à TMZ et CNN que LaBeouf a été amené au poste de police parce qu’il avait une «conduite désorientée».

L’acteur est d’ailleurs dans la région de Savannah pour tourner le long métrage «Peanut Butter Falcon».

Une caution de 7000$ a été déboursée pour sa libération.

Pas une première

Le site de nouvelles à potins TMZ a recensé ses mésaventures avec la justice depuis les célébrations de son 21e anniversaire en 2007. Lors de cette soirée, il a été arrêté et accusé d’avoir pénétré illégalement sur un terrain privé.

Lors de son passage à l'émission David Letterman, il avait indiqué qu’il voulait acheter des cigarettes à 4h du matin.

En mai 2014, il avait été banni d’un établissement licencié de Los Angeles pour avoir uriné sur un mur.

Au début du mois de janvier, l’acteur avait enguirlandé un suprémaciste blanc. Dans une installation interactive placée devant le Museum of the Moving Image à New York, il invitait des passants à prononcer les mots «Il ne nous divisera pas» directement à Donald Trump.