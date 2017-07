«Spider-Man: les retrouvailles»: Le nouveau Peter Parker est arrivé!

Il avait huit ans lorsqu’il a vu Tony Stark déclarer, à la télévision, qu’il était Iron Man. Il a grandi dans un monde peuplé de super héros et a aidé ses pairs à sauver la planète dans «Capitaine America: la guerre civile». Qui est-il? Spider-Man bien sûr, et il a désormais les traits de Tom Holland...

Que nous réserve cette troisième incarnation en 14 ans de l’homme-araignée? «Depuis les 15 dernières années, nous avons construit l’Univers cinématographique Marvel avec tous ces personnages et tous ces films. Nous avons désormais la chance d’y inclure Peter Parker et la franchise «Spider-Man» pour la première fois. C’est d’autant plus excitant que c’est la manière dont cela s’est passé dans les bandes dessinées. Spider-Man n’est pas arrivé là tout seul, il est arrivé dans un monde peuplé de Tony Stark, de Capitaine America et des Avengers. C’est le contraste entre ce jeune garçon qui fait ses devoirs et qui est responsable de sa tante May, tout en étant un super héros qui est amusant. Et aujourd’hui, pour la première fois, nous pouvons rendre cela dans un film entier, ce qui est une nouveauté», a expliqué Kevin Feige, directeur des studios Marvel des raisons qui ont poussé les studios, désormais propriété de Walt Disney, à travailler avec Sony, titulaires des droits de Spider-Man.

Jon Watts (qu’on connaît pour le très bon «Cop Car» avec Kevin Bacon, présenté au Festival Fantasia en 2015) a pris la direction des opérations, se retrouvant derrière la caméra de cette superproduction au budget de 175 millions $. Pour le réalisateur, le jeune super héros n’échappe pas aux conflits intérieurs. «Peter Parker adore être Spider-Man, mais il n’aime pas nécessairement être Peter Parker. Peter Parker représente tout ce qu’il était – un «nerd» maladroit -, mais maintenant, une toute nouvelle vie s’ouvre à lui puisqu’il est un super héros et qu’il fréquente Tony Stark, Capitaine America et les Avengers. Or, même s’il possède tous ces nouveaux pouvoirs ainsi que ces nouveaux amis, il n’a toujours pas accepté qui il est en tant que Peter Parker. C’est d’ailleurs l’un de ses cheminements, il lui faut réaliser qu’il ne peut pas évoluer en tant que Spider-Man avant d’avoir découvert qui il était en tant que Peter Parker.»

Les personnages

Iron-Man (Robert Downey Jr.)

Tony Stark est la figure paternelle de Peter. Il le prend sous son aile, lui fabrique un nouveau costume et le guide à travers l’exploration de ses pouvoirs.

Tante May (Marisa Tomei)

Contrairement aux autres itérations, tante May est plus une confidence pour Peter qu’une mère. Son personnage a été rajeuni et, comme l’a souligné Marisa Tomei, «elle est la conscience de Peter».

Adrian Toomes, alias Le vautour (Michael Keaton)

C’est Adrian Toomes qui a obtenu le contrat de nettoyage et de récupération des vaisseaux et armes extraterrestres à New York. Or, en collaboration avec le gouvernement, Tony Stark crée le Département du contrôle des dommages, volant ainsi son travail à Toomes. L’homme commence alors à voler de l’équipement «alien» et devient Le vautour. «Ce qui est cool du Vautour est la même chose que pour Bruce Wayne, a indiqué l’acteur dont la performance en tant que Batman est demeurée gravée dans les esprits. Il conçoit son costume et son armure, et c’est tout ce dont il a besoin. Il ne possède aucun super pouvoir, il n’est qu’un homme.»

Happy Hogan (Jon Favreau)

L’homme de confiance de Tony Stark est une sorte de grand frère pour Peter. C’est lui qui a la charge, en l’absence de l’inventeur milliardaire, de veiller aux progrès de l’adolescent.

Ned Leeds (Jacob Batalon)

Ned est le meilleur ami de Peter et son confident. Mais lorsque Peter découvre ses pouvoirs d’homme-araignée, il ne lui en parle pas et se détache de lui.

Liz (Laura Harrier)

En dernière année de CÉGEP – Peter a deux ans de moins qu’elle et en est secrètement amoureux – elle souhaite intégrer les rangs du MIT et est une étudiante studieuse. «Mais à la fin, après son expérience avec Peter, elle réévalue tous ses objectifs», de confier la jeune actrice.

Michelle Gonzales (Zendaya Coleman)

Extrêmement intelligente, Michelle ne parle pas beaucoup et se contente d’observer ce qui se passe autour d’elle.

Flash Thompson (Tony Revolori)

Le grand rival de Peter à l’école. Ce personnage, présent dans les bandes dessinées, a été modernisé afin d’en faire un élève intelligent, de même qu’un intimidateur plus en phase avec l’époque actuelle.

Quelques nouveautés... devant et derrière la caméra

- Habitué aux productions indépendantes, Jon Watts a tenu à tourner le plus possible dans des lieux réels. Ainsi, les scènes d’école ont bien été tournées dans une véritable salle de classe. L’entrepôt utilisé par Adrian Toomes et ses hommes est une ancienne imprimerie d’annuaires téléphoniques, située à Atlanta.

- La scène du transbordeur de Staten Island dans laquelle Spider-Man se mesure à des criminels n’a pas été réalisée grâce à des effets spéciaux par ordinateur! Le bateau – dont un tiers a été construit par l’équipe pour les besoins de la scène dans laquelle il se sépare en deux - et a été soulevé grâce à un système de treuils hydrauliques!

- La costumière Louise Frogley a eu un mandat bien particulier. La production lui a en effet demandé de reproduire, en vrai, le costume informatique que Spider-Man porte dans «La guerre civile». Elle a néanmoins ajouté quelques éléments. Ainsi, en s’inspirant des dessins de Steve Ditko, elle a mis des ailes en forme de toile d’araignée sous les bras. Les yeux peuvent également s’ouvrir, se fermer et s’agrandir en fonction des émotions ressenties par le super héros.

«Spider-Man: les retrouvailles» tisse sa toile dans les salles obscures depuis le 7 juillet.