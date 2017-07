«Spider-Man: les retrouvailles»: une bien belle surprise!

Étonnamment, cette deuxième réinvention de l’homme-araignée en cinq ans est beaucoup plus amusante et inventive que sa prédecesseure avec Andrew Garfield!

Se déroulant quelques mois après les événements décrits dans «Capitaine America: la guerre civile», «Spider-Man: les retrouvailles» débute alors que Peter Parker (Tom Holland) est encore tout heureux d’être entré dans la cour des grands avec les Avengers. Tony Stark (Robert Downey Jr.) lui donne un nouveau costume et charge Happy Hogan (Jon Favreau) de veiller sur lui.

Désœuvré, incapable de ne se concentrer que sur ses cours, Peter cherche à se tailler une place dans le monde des superhéros. Mal lui en prend, car il tombe sur un groupe de criminels particulièrement endurcis – menés par le Vautour (Michael Keaton) – qui ne reculent devant rien pour sauvegarder leur gagne-pain.

Les premières scènes de «Spider-Man: les retrouvailles» sont consacrées à la manière dont Adrian Toomes (Michael Keaton) devient le Vautour après que son entreprise de nettoyage et de récupération de la technologie extra-terrestre eut été acculée à la faillite par Tony Stark lui-même. Ce moment bien sérieux laisse ensuite la place à un scénario, que l’on doit à Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna et Erik Sommers, extrêmement amusant et irrévérencieux.

Car le Peter Parker présenté ici se distingue grandement de ceux incarnés par Tobey Maguire et Andrew Garfield. D’abord, il est résolument adolescent, donc facétieux. Ensuite, sa tante May (Marisa Tomei) n’a pas de cheveux blancs et agit plus en grande sœur qu’en grand-mère. Pas de Mary-Jane ni même de Gwen, vues dans les films antérieurs; Peter est ici intéressé par Liz (Laura Harrier) et compte sur le soutien de Ned (Jacob Batalon), son meilleur ami.

La caméra de Jon Watts (le très bon «Cop Car») est dynamique. Le cinéaste conserve un rythme soutenu lors des 133 minutes du long métrage. On sent également son grand souci du détail, qu’il s’agisse du motif hilarant du t-shirt porté par Tony Stark au début du film (lorsqu’il est dans la limousine avec Peter) ou de la qualité des effets spéciaux.

Sans réinventer la roue, Jon Watts et son équipe livrent ici un bien sympathique «Spider-Man», adapté à un public résolument familial et qui ne se prend absolument pas au sérieux. L’amusement dure d’ailleurs jusqu’à la toute fin, un message de Capitaine America ayant été ajouté après le générique (et il faut absolument rester dans la salle, la scène est assurée de déclencher les rires!).

Note: 3,5 sur 5