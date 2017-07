Accident dans les jeux d'eau: une femme se sectionne le doigt

Stéphanie Chagnon, 21 ans, s’est gravement blessée samedi après-midi dans les jeux d’eau d’un parc pour enfant de Montréal, comme il est possible de le voir sur les photos qu’elle a fait parvenir via la page Facebook de TVA Nouvelles.

Alors qu’elle se promenait avec son conjoint, ils ont décidé de s’arrêter dans le parc des Joyeux-Vikings, sur la rue Beaudry dans l’arrondissement Ville-Marie.

Elle ne voulait pas se faire mouiller par les jeux d’eaux.

«C’est bête, on s’amusait, je me retenais fort sur la clôture entourant les jeux d’eau et c’est quand il m’a tiré que mon doigt est resté coincé», explique la jeune femme.

Son doigt s’est coupé sur le rebord des cercles rouges de la clôture.

«Quand j’ai vu mon doigt, je me suis mise à crier. Au début, je pensais que c’était seulement mon ongle, mais il manquait vraiment un bout de mon doigt», raconte-t-elle.

Une infirmière qui habite non loin du parc est rapidement arrivée sur les lieux après avoir entendu la jeune femme crier. Elle lui a fait un garrot en attendant l’arrivée de l’ambulance.

Une radiologie a confirmé qui lui manquait une partie de son os.

Elle doit rencontrer un plasticien lundi matin pour savoir si elle pourra récupérer de la motricité dans son doigt.

La jeune femme mentionne que pour l’instant elle se concentre sur sa rémission, mais qu’elle compte bien faire une plainte à la Ville concernant la structure, qu’elle trouve «dangereuse pour les enfants qui fréquentent le parc».