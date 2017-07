Ed Sheeran concocte un film sur ses débuts musicaux

Ed Sheeran veut se lancer dans le cinéma ! La popularité du chanteur de 26 ans n'a jamais été aussi grande, son dernier album ÷ («Divide») est arrivé en tête des palmarès dans le monde entier.

Maintenant, la mégastar souhaite faire un film sur ses débuts musicaux à Ipswich, en Angleterre, la ville près de là où il a grandi et où il s'est formé dans les pubs avant de trouver la gloire.

«Je veux avoir mon moment 8 Mile, mais plutôt un mélange du style 8 Mile et Coup de foudre à Notting Hill, a-t-il déclaré au magazine britannique Q. Pas aussi brut que Detroit (la ville natale d'Eminem, où 8 Mile se déroule), mais, plutôt comme Ipswich. J'ai beaucoup de chansons sur Ipswich qui ne sont pas sorties et dont je pourrais faire une bande-son.»

Selon le magazine, le chanteur s’est réuni avec des producteurs pour discuter du projet tout de suite après avoir joué au festival de Glastonbury le mois dernier.

Le film d'Eminem, sorti en 2002, raconte l’histoire de Jimmy Smith Jr., dit B-Rabbit, un rappeur blanc qui veut se faire une place sur la scène rap de Detroit, dominée par les Afro-Américains, un parcours similaire au rappeur devenu superstar.

Eminem a également écrit et interprété la bande-son du film, y compris le titre «Lose Yourself», qui a remporté, en 2003, l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Ed Sheeran a déjà parlé de la façon dont l'album de la légende du hip-hop, The Marshall Mathers LP, l'a aidé à se débarrasser de son bégaiement. «Mes parents ne connaissaient pas le contenu de l'album, et je devais avoir 9 ans quand il est sorti, a déclaré la star dans l'émission de radio de la BBC Desert Island Discs. Et quand vous avez 9 ans et que quelqu'un dit des gros mots, vous voulez les apprendre. Alors j'ai appris tout l'album par cœur et il rappe si vite que mon bégaiement s’en allait quand je rappais.»