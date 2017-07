EXCLUSIF | Première classe n’égale pas nécessairement plus d’espace

Un passager qui avait réservé son billet d’avion en première classe avec Air Transat afin d’obtenir plus d’espace a vécu déception et frustration.

Benoit Messier et sa conjointe, des résidents de Longueuil, se rendaient à Puerto Vallarta, au Mexique, le 25 mai dernier. Il avait payé 640$ de surplus l’aller-retour pour la classe Club, l’équivalent de la première classe chez Air Transat.

Pour le colosse de 6 pieds, 5 pouces, sujet à des crises de panique, l’important était de pouvoir bénéficier d’espace supplémentaire à bord.

Quelle ne fut pas sa surprise en arrivant dans l’avion: il constate que les sièges sont tous identiques, du fond jusqu’à l’avant de l’appareil. D’ailleurs, en s’assoyant, son épaule débordait sur le siège d’à côté et il avait les genoux remontés vers le visage.

«Quelques agents de bord étaient très sympathiques à ma cause et d’autres, pas du tout, relate M. Messier. Je pense qu’ils étaient tannés de s’en faire parler par les passagers. Tous les gens assis dans la même section tenaient le même discours et étaient désappointés, frustrés», ajoute-t-il.

Le transporteur aérien offre pourtant bel et bien la partie «Club», dotée de l’espace supplémentaire attendue, dans un Airbus A330, par exemple. Les voyageurs doivent donc surveiller dans quel type d’appareil ils s’envoleront pour savoir s’ils y auront droit.

Si vous avez payé pour la classe Club, mais que vous vous retrouvez à bord d’un Boeing 737, vous n’obtiendrez pas le service pour lequel vous avez déboursé un important supplément. La seule différence est que le transporteur ne fait asseoir aucun passager sur le siège du milieu. Résultat: un peu plus d’espace de manière latérale, mais devant vous, ce sera identique à tous les autres sièges.

Air Transat a offert une compensation sous forme de crédit à M. Messier et sa conjointe, mais le montant n’est que de 300$, bien loin des 640$ qu’il réclame.

La compagnie a refusé les demandes de TVA Nouvelles pour une entrevue devant la caméra.

Elle a tout de même apporté les précisions suivantes par voie de communiqué:

«Nous avons très récemment pris la décision de retirer le service classe Club à bord de nos appareils Boeing 737 desservant la Floride et les marchés du Sud. Cette décision sera effective à compter du 17 juillet 2017.»