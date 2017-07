Le pape François dit non aux hostie sans gluten

Le Vatican a rappelé samedi dans une lettre aux évêques les règles en vigueur pour choisir le pain et le vin pour la messe, se prononçant contre des hosties entièrement sans gluten, mais validant les OGM.

Alors que pendant longtemps, les prêtres se sont procuré vin et hosties auprès de communautés religieuses, «aujourd'hui on les trouve en vente aussi dans les supermarchés, dans d'autres magasins et sur internet», relève ce courrier du cardinal Robert Sarah, «ministre» du Culte et des sacrements.

Il demande donc aux évêques de s'assurer d'un «respect absolu» des normes canoniques de la part des producteurs.

Pour les catholiques, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ pendant le rite de la messe, mais cette transsubstantiation n'est valide qu'avec des produits conformes.

Le pain doit être azyme (sans levain) et de pur froment, fabriqué par des personnes compétentes et intègres. Une autre céréale n'est tolérée que dans de très faibles proportions tandis que l'ajout d'autres produits comme des fruits, du sucre ou du miel constitue «un grave abus».

Le vin doit provenir uniquement de raisin et les prêtres sont invités à bien le conserver pour qu'il ne s'aigrisse pas.

Pour les personnes ne pouvant absorber de pain ou de vin fermenté, les évêques peuvent autoriser du moût de raisin ou des hosties à faible teneur en gluten, mais pas 100% sans gluten, au motif que cela dénature la panification.

En revanche, le Vatican «a décidé que la matière eucharistique préparée avec des organismes génétiquement modifiés pouvait être considérée une matière valide», assure le courrier.

Pour s'assurer du respect de ces critères, le Vatican suggère d'instaurer une autorité de contrôle dans chaque pays.