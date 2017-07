Les Backstreet Boys lui font la bise pour sa fête

Une jeune femme de Québec venue célébrer son 30e anniversaire en famille au restaurant Légende a reçu un cadeau pour le moins inattendu, alors que Kevin Richardson, Howie Dorough et Nick Cartier lui ont fait la bise pour sa fête.



«C’est ma sœur qui m’a dit, je pense que ce sont les Backstreet Boys là-bas», raconte Camille Dupuis. Et, sa sœur ne se trompait pas. Les trois membres du groupe avaient même demandé leur chemin à des passants pour se rendre au restaurant situé dans le quartier du Vieux-Port. «Ils sont venus souper tôt, vers 17h30, justement pour être plus tranquilles, ils se tenaient dans un coin du restaurant, un peu à l’écart», raconte la jubilaire, qui a attendu qu’ils aient fini leur repas, pour aller à leur rencontre. «J’étais quand même stressée, je leur ai dit que j’avais grandi avec leur musique, que j’avais des posters dans ma chambre», mentionne-t-elle.

«Ils m’ont dit que ce serait un bon show!»

Le groupe qui fera revivre des souvenirs à plusieurs jeunes femmes ce soir sur les Plaines pourrait d’ailleurs revenir à Québec, à en croire Mme Dupuis. «Je leur ai demandé s’ils allaient revenir et ils m’ont dit peut-être», a-t-elle indiqué. Il faudra toutefois attendre après leur série de spectacles à Las Vegas, qui se termine en février.

«Super accessibles»

Selon la jeune femme, les trois vedettes étaient si accessibles qu’elle a même laissé son numéro de téléphone à Kevin, qui voulait connaître d’autres bonnes adresses à Québec. «Mais, il ne m’a toujours pas appelée!» a-t-elle lancé en riant. «Ils s’étaient fait recommander ce restaurant pour la cuisine du terroir, ils ne voulaient rien de trop guindé, ils étaient super relax, avec des casquettes», a-t-elle indiqué.



Le maitre d’hôtel qui était en service samedi soir abonde dans le même sens. «Ils étaient très bavards et sympathiques», indique Jérome Cornellier, précisant qu’ils ont commandé le menu dégustation 8 services, en accords mets et vins. «Ils m’ont dit qu’ils avaient rarement bien mangé comme ça!», a lancé celui qui a même passé le reste de la soirée à jouer au billard dans un bar tout près avec eux.

Le pouvoir des réseaux sociaux

Il n’a fallu que quelques minutes après leur arrivée au restaurant, avant qu’une marée d’admiratrices se pointe devant l’établissement, dans l’espoir de les apercevoir. Le maitre d’hôtel leur a toutefois demandé de quitter, pour ne pas nuire aux autres clients. Malgré tout, les artistes ont pris la peine de saluer et prendre des photos avec les patientes admiratrices qui les avaient attendus.