Les gicleurs de la résidence Oasis de Terrebonne fonctionnaient-ils?

Est-ce que les gicleurs fonctionnaient dans la résidence Oasis à Terrebonne lorsque l’incendie mortel a éclaté au cours de la nuit de samedi à dimanche?

Les autorités ont déclaré qu’un test d'eau était prévu d'ici à quelques jours.

«Ils étaient en réaménagement. Ils sont en train d’aménager les gicleurs. Le test était censé de se faire dans quelques jours. On ne peut pas répondre à la question à savoir si le système est parti. Il y a une enquête, mais on le sait qu’ils ont fait une installation et qu’ils étaient en train de la compléter», a expliqué, en point de presse, la ministre responsable des Ainés, Francine Charbonneau.

Une nonagénaire, qui avait été grièvement blessée dans l’incendie, a succombé à ses blessures dans le courant de la journée dimanche.

Quarante-trois résidents à mobilité réduite ont dû être évacués en pleine nuit en raison de l’incendie. Douze personnes ont été transportées dans un centre hospitalier après avoir inhalé de la fumée.

Une équipe spéciale a été affectée à la relocalisation des résidents de la résidence d'ici 24 à 48 heures, a assuré Mme Charbonneau.

En plus des soins à l’hôpital, des spécialistes en santé mentale ont été mobilisés pour s'occuper des personnes âgées évacuées.

Pascal Girard/AGENCE QMI Une résidence pour personnes âgées de la rue Saint-Louis à Terrebonne a été la proie des flammes vers 1h30, le dimanche 9 juillet 2017. PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

L’incendie s’est déclaré vers 1 h 30. Il aurait pris naissance à l’arrière du bâtiment de trois étages. Près de 70 pompiers de Terrebonne, Blainville, Repentigny, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse ont été appelés en renfort. La résidence a subi de lourds dommages.

«À la suite de l’analyse préliminaire de la scène, des éléments constatés par les pompiers nous laissent croire à une origine de nature suspecte», a expliqué dimanche matin Benoît Bilodeau, du Service de police de Terrebonne, qui a précisé par la suite qu’une enquête a été ouverte et qu’elle avait été transférée à la Sûreté du Québec