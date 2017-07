Montréal a un problème de contamination sur les bras

Des travaux de décontamination d'un bâtiment historique dans le quartier chinois à Montréal ont été suspendus. C’est un problème de santé publique qui traîne depuis qu’un immeuble a brûlé l’automne dernier.

Ce qui reste de l’immeuble est barricadé avec des toiles plastiques, parce qu’à l’intérieur il y a une quantité importante d’amiante. C’est ce qui avait été découvert quand ce bâtiment patrimonial avait flambé le 17 novembre dernier.

L’immeuble était un ancien cinéma, où avait été projeté le premier film au Canada.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) était intervenue pour faire décontaminer l’endroit le plus rapidement possible pour qu’il puisse être démoli.

Les travaux de décontamination pourraient s'élever entre 600 000 et 800 000 mille dollars.

Le propriétaire de l’immeuble incendié est disparu et donc l’entrepreneur chargé de la décontamination a cessé les travaux qu’il avait entrepris.

«Le propriétaire responsable ne voulait pas faire décontaminer parce que ça coûtait trop cher, ça aurait coûté pas loin d’un 500 000 $», avait dit à l’époque un autre entrepreneur qui devait rénover l’immeuble avant qu’il flambe.

La Ville de Montréal préfère ne pas intervenir pour le moment même si des fibres d’amiante peuvent s’échapper dans l’air et peut-être même rendre des gens malades.

«Nous évaluons toutes les possibilités afin que la situation soit corrigée. Rappelons que la responsabilité du bâtiment, peu importe l’état dans lequel il se trouve, relève entièrement du propriétaire», a répondu la Ville par courriel.

Il reste que la Ville pourrait tout de même lever une hypothèque légale pour forcer les travaux.