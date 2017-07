Spiderman capture dans sa toile le box-office nord-américain

Le dernier opus des aventures de l'homme-araignée, «Spider-Man: Homecoming», a tissé sa toile sur le box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation, s'emparant de la première place, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

C'est un nouvel acteur qui a enfilé la célèbre tenue rouge et bleu, le Britannique Tom Holland, pour ce long-métrage centré sur l'homme-araignée. Il l'avait déjà porté dans «Captain America: Civil war» (2016).

Le film, dans lequel on retrouve aussi Robert Downey Jr, Michael Keaton et Marisa Tomei, a rapporté 117 millions de dollars entre sa sortie vendredi et dimanche.

Du coup, les personnages de «Moi, moche et méchant 3» descendent sur la deuxième marche du podium avec 37 millions de dollars sur le week-end et 149 millions en deux semaines. Il a rapporté 447,6 millions dans le monde, selon Paul Dergarabedian de ComScore.

Le héros Gru est confronté cette fois à un frère jumeau dont il ignorait l'existence, une rencontre qui l'entraîne vers une nouvelle entreprise criminelle, tandis que les célèbres Minions font un passage en prison.

La troisième place revient à «Baby Driver» avec 12,5 millions de dollars de recettes, ce qui porte son total en deux semaines à 56,9 millions.

Bien accueilli par la critique, le film avec Ansel Gort et Kevin Spacey raconte les aventures d'un jeune as du volant, chauffeur de braqueurs de banque, contrarié dans ses efforts pour revenir dans le droit chemin.

«Wonder Woman», avec Gal Gadot et Chris Pine, a conservé le quatrième rang grâce à des ventes de billets atteignant 10,1 millions de dollars. En six semaines, il a engrangé 368,7 millions aux États-Unis et au Canada, et un total de 745,8 millions dans le monde.

Le cinquième volet de la franchise «Transformers», «The last knight», recule de deux places en cinquième position avec 6,3 millions de dollars en trois jours et 118,9 millions en trois semaines. C'est le premier épisode de la série à ne pas avoir passé la barre des 100 millions dès le premier week-end.

Voici le reste du top 10

6 - Le film d'animation «Cars 3» rapporte 5,6 millions (133,7 millions en quatre semaines).

7 - «The House» cumule 4,8 millions en trois jours (18,6 millions en deux semaines).

8 - «The Big Sick» a bondi de la 12e à la 8e place sur une semaine grâce à sa projection dans un plus grand nombre de salles. Il génère 3,6 millions ce week-end (6,9 millions en trois semaines).

9 - «In the deep»: 2,8 millions de dollars pour sa quatrième semaine (38,5 millions depuis sa sortie).

10 - «Les Proies», de Sofia Coppola, encaisse 2,1 millions (7,43 millions en trois semaines).