Un toxicomane sauvé grâce à sa dépendance aux cartes de hockey

Un toxicomane de longue date a troqué l’héroïne pour les cartes de hockey afin de reprendre sa vie en mains et de conserver sa famille.

Éric Denis a commencé à prendre de la drogue à l’âge de 10 ans. Au départ, il fumait du cannabis et sniffait de la colle. À 14 ans, il est passé à la mescaline.

Rapidement, il s’est mis à consommer des drogues dures comme de l’héroïne en compagnie d’itinérants et de toxicomanes. Il a fui sa famille d’accueil de Grenville, dans les Laurentides, pour se retrouver à la rue.

Heureuse rencontre

Il a passé quatre années à vivre pour sa prochaine dose, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Daniel Cross, un professeur de l’Université Concordia qui cherchait des itinérants afin de tourner un film de rue.

«Il m’a montré le métier de cinéaste et m’a donné ma première chance, raconte M. Denis. Malheureusement, je consommais beaucoup de cocaïne, à cette époque, et je n’ai pas toujours été gentil.»

L’âme sœur

En 2014, il a rencontré une nouvelle flamme. Une petite fille est née de cette union en 2015.

Déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé, il a choisi de se trouver une solution de rechange à la toxicomanie.

Passionné de hockey, il a découvert les cartes de hockey. Il s’est dit qu’en plus d’être meilleur pour sa santé physique et mentale, le hobby permettrait de léguer quelque chose de concret à son enfant.

Du jour au lendemain, il a troqué sa dépendance à la drogue pour une dépendance envers les cartes.

«J’avais une belle femme et un bel enfant. J’avais une décision à prendre. Il fallait que je fasse quelque chose. J’ai commencé à acheter un paquet, puis un autre, puis une boîte. Je me suis aperçu que ça ferait un bel héritage pour ma fille. J’ai réalisé que c’était plaisant et qu’après une heure, les cartes étaient toujours là, contrairement à l’effet de la drogue qui part», statue-t-il.

Éric Denis affirme dépenser à peu près autant d’argent en cartes de hockey qu’il en dépensait en héroïne. Il le fait toutefois plus intelligemment, privilégiant les besoins de base de sa famille avant les paquets.

Un trésor de 100 000 $

En quelques années, il a réussi à amasser 30 000 cartes de hockey. Il évalue son trésor à environ 100 000 $.

«Ma conjointe me trouve un peu niaiseux parfois d’acheter autant de cartes. Quand je lui montre le Beckett et la (Sydney) Crosby à 800 $, elle comprend un peu mieux. Imaginez ce qu’elle vaudra lorsque je serai prêt à léguer ma collection à ma fille!» continue-t-il.

Si les cartes de hockey s’occupent de la partie mentale de sa dépendance, Éric Denis a consulté un médecin et a obtenu une prescription de méthadone pour la portion physique de son sevrage.

Aujourd’hui âgé de 37 ans, il vient de terminer sa cinquième secondaire et se dirige vers des études en mécanique de véhicules lourds au Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme.