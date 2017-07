Quatre municipalités s’attaquent à la berce du Caucase

Quatre municipalités de l’Estrie s'unissent afin d’éradiquer la berce du Caucase, une plante dangereuse et toxique, dans un secteur où l’on en retrouve l'une des plus importantes concentrations au Québec.

Les municipalités de Racine, Valcourt, Canton de Valcourt et Maricourt s’unissent afin d’éradiquer la berce du Caucase, qui peut causer de graves brûlures sur la peau.

«Les premiers inventaires de ces plants révèlent que des millions de plants de berces du Caucase et tout un réservoir de graines devront être éliminés. Selon les experts embauchés pour le travail d'éradication, il s'agit d'une des populations les plus importantes du Québec et sa prolifération sera exponentielle si on la laisse aller», ont fait savoir les municipalités impliquées.La plante a déjà proliféré sur les berges de plusieurs cours d’eau et fossés, ainsi que les bordures de la piste cyclable entre Racine et Valcourt.





































Des experts ont commencé à arracher les plants depuis le mois d’avril. Munis de combinaisons de protection, ces travailleurs doivent arracher les plants par la racine, et ensuite creuser au moins 20 cm sous la terre afin d’en retirer toute trace.

La sève de la berce du Caucase, combiné à l’exposition aux rayons UV cause de graves brûlures, pouvant aller jusqu’au deuxième degré.

De plus, puisqu’elle est envahissante, la berce du Caucase empêche les autres plantes de pousser, et par le fait même, menace l’intégrité des bandes riveraines.

En Estrie, l’invasion s’étend sur 22 kilomètres.