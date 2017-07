La moitié des résidences pour aînés ne sont pas équipées de gicleurs fonctionnels, une situation qui exaspère les animateurs de l’émission «LCN ce soir», Caroline Proulx et Jérôme Landry.

Les gicleurs installés dans une résidence pour aînés de Terrebonne, où une femme de 94 ans a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche, étaient non fonctionnels, a-t-on appris lundi.

«Au Québec, on n’a pas de respect pour les personnes âgées», estime Caroline Proulx. «Si l’incident de L’Isle-Verte était arrivé dans une garderie ou un CPE, et que ça avait été le visage des enfants qui avaient défilé à la télé, s’il y avait eu 32 victimes dans une garderie», on aurait été plus prompt à demander des changements, croit l’animatrice.

D’ici 2020, toutes les résidences pour aînés ayant une certification gouvernementale devront avoir un système de gicleurs fonctionnel. En ce moment, sur les 1841 établissements certifiés par le gouvernement, 938 ne sont pas encore équipées de gicleurs.

«Les événements de L’Isle-Verte ont fait en sorte que le gouvernement a décidé de prendre action. Et action, mon œil. Tu donnes aux résidences pour personnes âgées et aux CHSLD jusqu’en 2020 pour installer des gicleurs! Vous en voulez combien de décès?», s’insurge l’animatrice.

«Heureusement qu’il va y avoir une enquête parce qu’il y a eu un décès», mentionne Louis Plamondon, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, appelé à commenter la situation à l’émission. «Ça pourrait avoir échappé à l’attention de tout le monde. On va avoir la vérité parce qu’il y a eu un décès.»

Et selon Jérôme Landry, le Québec n’est «pas sorti du bois» quant à tout ce qui touche la gestion des résidences pour aînés.

«La population vieillit. Les boomers sont à quelques années de rentrer dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. On va faire quoi?, questionne-t-il. Est-ce qu’on va être capable d’absorber ça, le vieillissement de la population?»

«Ça va être difficile, mais la masse, les boomers, qui ont été nombreux à dénoncer et à faire avancer, c’est sur vous que va tomber la responsabilité de s’assurer des soins des personnes âgées qui sont là présentement, pour que vos soins soient respectés partout au Québec», croit sa coanimatrice.