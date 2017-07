Chaleureuses retrouvailles pour La Chicane

La nostalgie des années 1990 n'était pas la chasse gardée des plaines d'Abraham et des fanatiques des Backstreet Boys dimanche soir. On a aussi puisé abondamment dans la boite à souvenirs durant les chaleureuses retrouvailles de La Chicane avec le public de Québec au parc de la Francophonie.

Applaudi à tout rompre, le groupe abitibien, qui vient de se réunir pour fêter ses 20 ans, était très attendu même s'il devait se contenter d'assurer la première partie de Michel Fugain.

À en juger par les élans d'enthousiasme de la foule, bien plus dense que pour le chanteur français plus tard, la bande à Boom et Dany Bédar aurait mérité d'être la tête d'affiche. Si ce n'était pas dimanche, à tout le moins d'une autre soirée du parc de la Francophonie.

La communion avec les festivaliers a été presque instantanée dès que le groupe a entonné «La dernière chicane», une nouvelle chanson composée pour souligner son retour. Boom Desjardins a ensuite pris le temps de présenter ses cinq complices. Sans surprise, Dany Bédar a été le plus applaudi. «Merci de prendre deux ans de ta carrière pour revenir dans La Chicane», lui a lancé Desjardins, un bras autour du cou.

Après un départ endiablé, le concert a connu un creux de vague quand le sextuor a collé plusieurs balades. Mais cet intermède n'a pas survécu aux premières notes de «Calvaire», que les festivaliers ont chanté d'une seule voix avec Boom.

La chorale du parc Franco a poursuivi son bon travail sur «Juste pour voir le monde». Bousculé par le temps, le groupe a enfilé en vitesse «Tu m'manques» avant de dire à la prochaine chicane à son monde.

Fugain les chante tous

De l'intensité de La Chicane, on est passé à la gaieté contagieuse de Michel Fugain, qui a eu la classe de saluer ses prédécesseurs. «Vous avez été chauffés par La Chicane. C'était bon en crisse», a-t-il échappé.

Certes, mais Fugain n'allait pas se faire damer le pion. En grande forme malgré un accident de voiture récent, il est apparu sur scène en sautillant au milieu du Pluribus, son très efficace orchestre de douze musiciens et choristes.

Donnant souvent la réplique à la charismatique chanteuse Dominique Fidanza, il a ressorti tous les classiques de son répertoire, de «Fais comme l'oiseau» à «La fête» et «Chante». Les nostalgiques en ont eu pour leur argent avec celui qui a plusieurs fois décrié la situation mondiale actuelle pendant le concert.

«On chantait l'espoir, mais quarante ans plus tard, c'est le cynisme qui a gagné. Alors on continuera de chanter l'espoir jusqu'à ce que les cyniques disparaissent.»

Dans la foulée, son interprétation sentie de «Bravo monsieur le monde», tout comme celles d’«Une belle histoire» et d’«Une bête immonde», a été un moment fort d'un tour de chant tout ce qu’il y avait de plus revigorant et qui a même incité les spectateurs a scandé «Fugain, Fugain» pour lancer le rappel.

Sally Folk et l'amour

Contrairement aux vedettes du jour, ses chansons datent des années récentes, mais il y a toujours un parfum d'autrefois quand Sally Folk monte sur scène. Avec son look rétro chic (ses musiciens sont aussi tirés à quatre épingles), celle qui chante les joies et les désillusions de l'amour formait un beau complément à La Chicane et Michel Fugain.

L'amour, vous dites? Très tôt, la pétillante chanteuse nous a avisés. «Je ne parle que d'amour, il n'y a que l'amour qui m'intéresse, particulièrement les hommes.»

Évidemment, on a vite compris qu'il fallait la prendre au second degré. Il reste que son attitude un brin hautaine et ses mélodies entrainantes et colorées - pour quelqu'un qui chante l'amour, elle n'abuse pas des balades - lui permettent de se démarquer des autres chanteuses québécoises. Dans le bon sens du terme.