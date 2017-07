Daniel Craig incarnera James Bond pour la cinquième fois

Daniel Craig incarnera à nouveau James Bond. Le comédien avait enfilé le costume du célèbre agent secret pour la dernière fois dans «Spectre», en 2015, après quoi, il avait déclaré qu’il préfèrerait se «trancher les veines» que de replonger dans ses aventures. Néanmoins, il aurait changé d’avis et serait prêt à y retourner, même si le comédien de 48 ans n’a pas encore confirmé l’annonce.

D’après le Sun, la productrice Barbara Broccoli l’a convaincu de reprendre le rôle et il serait prêt à signer son contrat. Elle aimerait aussi bien s’assurer les services d’Adele, qui avait chanté le morceau de Skyfall en soulevant les plus importantes recettes qu’une chanson de James Bond ait jamais soulevées puisqu’elle a réuni 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). Par ailleurs, elle avait été la première à gagner un Brit Award, un Grammy Award et un Golden Globe.

Si Daniel Craig n’avait pas repris son rôle, la rumeur avait déjà collé quelques nouveaux visages sur le personnage de James Bond, notamment ceux de Tom Hardy, Idris Elba, Tom Hiddleston ou encore, Michael Fassbender. Certains suggéraient même qu’une femme pourrait reprendre le rôle créé par Ian Flemming.

C’est en 2006 que Daniel Craig avait interprété James Bond pour la première fois, dans «Casino Royale», avant de reprendre le rôle dans «Quantum of Solace» en 2008, «Skyfall» en 2012, et enfin, «Spectre».