Démission en bloc de 10 membres du CA du CUSM

Les membres indépendants du conseil d’administration du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui représentent plus de la moitié du CA de l’institution, ont annoncé leur démission lundi, déplorant le refus du ministre Barrette «d’engager le dialogue» avec eux.

Les administrateurs qui ont démissionné son le président du CA, Claudio Bussandri, Gail Campbell, Marie Giguère, David Laidley, Teresa Pacheco, Robert Rabinovitch, Janis Riven, Glenn Rourke, Melissa Sonberg et Norman Spencer.

«Pour faire preuve d’efficacité et pour agir dans l’intérêt supérieur des patients et de leur famille ainsi que des hommes et des femmes qui travaillent au CUSM, il est essentiel que nous puissions établir un dialogue régulier et productif avec le ministre et avec ses fonctionnaires, et que nous travaillions tous en collaboration les uns avec les autres dans le but d’atteindre nos objectifs communs, a écrit le groupe dans un communiqué, lundi après-midi.

«Toutefois, le ministre Barrette refuse depuis de nombreux mois d’engager le dialogue avec nous; il ignore nos demandes visant à le rencontrer, il ne répond pas aux lettres que nous lui faisons parvenir et refuse de nous faire part du contenu de documents comme les rapports Joshi et Desjardins avant de les rendre publics plusieurs mois après leur présentation.»

Ils disent être actuellement dans une impasse et donc dans l’impossibilité de se «concentrer sur ce qui est dans l’intérêt supérieur du CUSM». «C’est pour cette raison que nous avons tous décidé de démissionner [...].»

Restent au conseil d’administration deux membres nommés, six membres désignés et un membre observateur.