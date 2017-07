«Je pensais plus à sauver le monde qu’à ma propre sécurité»

Alors que la Résidence Oasis était la proie des flammes dans la nuit de samedi à dimanche, à Terrebonne, Frédéric Éthier-Bergeron, lui, ne pensait qu’à une chose : sauver les aînés qui y habitaient. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait au péril de sa vie jusqu’à ce que les autorités lui interdisent de retourner à l’intérieur de l’immeuble en proie à un puissant brasier.

En entrevue à Jean-François Guérin sur les ondes de LCN, l’homme qui habite juste à côté de la résidence a raconté comment il est intervenu lorsque l’incendie d’origine suspecte qui a coûté la vie à une femme de 94 ans s’est déclaré.

«On dormait et ma conjointe a entendu une vitre éclater. Elle pensait que c’était quelqu’un qui fouillait dans les vidanges, mais quand elle a ouvert le rideau, j’ai vu que c’était un feu. Je lui ai dit d’appeler les pompiers pendant que je m’habillais en vitesse. Je suis descendu, j’ai sauté la clôture et je me suis rendu à l’avant de la résidence. Un policier est arrivé en même temps que moi et on est entré», a expliqué M. Éthier-Bergeron.

«On a sorti cinq personnes à la chaîne qui se tenaient la main. Après, je suis allé chercher deux autres personnes et la troisième fois que je suis entré, j’ai pris un monsieur qui était couché par terre dans son logement. Il avait de la difficulté à respirer alors je l’ai pris sur mes épaules et je l’ai sorti», a-t-il ajouté.

Pascal Girard/AGENCE QMI Une résidence pour personnes âgées de la rue Saint-Louis à Terrebonne a été la proie des flammes vers 1h30, le dimanche 9 juillet 2017. PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

L’homme raconte qu’il y avait «énormément» de fumée et de flammes à l’intérieur de la résidence et que, à sa connaissance, le système de gicleurs n’était pas en fonction.

Frédéric Éthier-Bergeron a par la suite voulu retourner à l’intérieur pour aller chercher les «cinq ou six» personnes manquantes, mais policiers et pompiers lui ont refusé l’accès.

«Je pensais plus à aller sauver le monde qu’à ma propre sécurité. Je pensais aux aînés parce que j’ai un grand respect envers eux», conclut l’homme.

Au total, 43 résidents à mobilité réduite ont dû être évacués de l’immeuble en flamme et douze ont été transportées vers un centre hospitalier après avoir inhalé de la fumée.

Un homme de 44 ans a été rencontré par les policiers relativement à cet événement, mais il a par la suite été relâché.