Le nouveau iPhone à plus de 1200$ ?

Vous attendez avec impatience le lancement du nouveau iPhone d’Apple? Préparez-vous à puiser dans vos poches si vous comptez en faire l’acquisition dès sa sortie prévue cet automne.

C’est que le iPhone 8 pourrait se vendre au moins 1200$ dans sa version de base, selon des spécialistes en technologie, soit environ le double du prix qu’il faut débourser pour le modèle actuel. Vaudrait peut-être mieux commencer à épargner immédiatement.

Un blogueur réputé prédit même que les modèles plus haut de gamme de l’appareil pourraient atteindre les 1500$.

Parmi les passionnés et analystes de la marque à la pomme, certains estiment que le nouveau téléphone intelligent sera à la hauteur des attentes et que son prix élevé en vaudra la chandelle.

D’autres, plus sceptiques, entrevoient au contraire que le prochain iPhone, qui célèbrera son 10e anniversaire, sera très comparable avec le modèle qu’il remplacera, donc que ce sera plutôt cher payé pour peu de nouveautés.

Le design du iPhone 8 fait en ce moment l’objet des plus intenses rumeurs et des débats les plus animés.

À en juger par différentes maquettes publiées sur le web, son écran tactile devrait occuper une très grande partie de la face avant du téléphone. Cette tendance est d’ailleurs celle que l’on observe chez les concurrents de la société fondée par Steve Jobs.