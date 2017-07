Luc Besson encense le studio Rodéo FX

Le studio québécois Rodéo FX fait partie des trois compagnies d’effets visuels qui ont été recrutées par Luc Besson pour signer les nombreux effets spéciaux du film «Valérian et la cité des mille planètes».

Rodéo FX sera en très bonne compagnie au générique du film puisque les deux autres entreprises choisies par Besson sont les réputées Weta Digital (la compagnie d’effets visuels de Peter Jackson) et Industrial Light & Magic (la firme de George Lucas)

Les meilleurs au monde

Luc Besson dit avoir voulu faire affaire avec ces trois compagnies parce qu’il les considère comme les meilleures au monde. En entrevue au «Journal de Montréal», il a d’ailleurs vanté les mérites de Rodéo FX.

«J’avais déjà travaillé avec Rodéo sur ¨Lucy¨ et ça s’était très bien passé, a-t-il rappelé. Ils avaient notamment fait la poursuite de voitures dans Paris et je trouve qu’ils avaient fait un travail remarquable. Il y a plus de 2700 plans dans le film, alors une seule compagnie d’effets visuels ne pouvait pas tout faire. On a essayé de partager le travail en fonction des spécialités de chacun. Rodéo est très bon dans tout ce qui est mécanique, donc je leur ai confié tous les vaisseaux spatiaux et la station Alpha. Et ils ont fait un super travail.»