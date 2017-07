Messages haineux sur Twitter: il s’en sort sans casier judiciaire

Le père de famille qui a multiplié les appels aux meurtres de musulmans sur Twitter, juste après l’attentat de la grande mosquée de Québec en janvier, s’en est sorti sans casier judiciaire.

«Antonio Padula comprend les conséquences sérieuses qui peuvent survenir lorsqu’on écrit sur internet, une absolution conditionnelle n’est pas contraire à l’intérêt public», a expliqué Me Marie-Claude Bourassa de la Couronne, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Juste avant cette déclaration, Padula venait de plaider coupable d’avoir fomenté volontairement la haine, dans une série de tweets écrits en janvier dernier sous le pseudonyme Hermit Spirit.

Le Montréalais de 46 ans a ainsi invité sa poignée d’abonnés à prendre les armes et «tuer tous les musulmans». Il a également souhaité exterminer tous les réfugiés dans les aéroports avant qu’ils viennent «violer nos familles», «violer nos femmes» et «marier nos bébés».

Sarcasme

Lors de son arrestation, Padula avait juré aux policiers que ses messages étaient sarcastiques. En examinant tous ses écrits, il s’agit d’une possibilité, mais cela ne l’a pas empêché de plaider coupable ce lundi.

Car pour ce chef d’accusation, Padula n’avait pas à avoir d’intention criminelle, a expliqué Me Bourassa. Même s’il était sarcastique, tout dépend de comment les lecteurs réagissent aux messages haineux.

«S’il peut y avoir des conséquences avec ces messages, c’est suffisant [pour déposer des accusations], a expliqué la Couronne. L’important, c’est de comprendre qu’on est imputable quand on écrit en ligne, on ne sait pas toujours à qui on s’adresse.»

Dans le cas de Padula, l’enquête policière a démontré qu’outre ces messages haineux, rien ne pouvait laisser croire qu’il s’en prenne physiquement à quiconque.

Dommages

Padula s’en est sorti avec une absolution conditionnelle à une année de probation, pendant laquelle il tentera de se trouver un emploi. C’est que la médiatisation de l’affaire lui avait fait perdre un emploi en ressources humaines.

Depuis, il aurait des difficultés à se trouver un emploi.

«L’inconvénient, c’est que quand on tape son nom sur internet, on voit les articles écrits sur lui», a fait savoir Me Maxime Barrasso de la défense, tout en rappelant que son client a toujours été un citoyen modèle.

Pendant son année de probation, Padula s’est vu interdire d’aller sur internet, sauf pour des raisons professionnelles. Il ne pourra pas non plus créer de compte sur les réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat.

«Je n’ai pas besoin des médias sociaux, je n’ai pas besoin de Facebook», a affirmé à la cour Padula, qui n’a pas souhaité commenter davantage l’affaire.