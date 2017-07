Projet de 31 M$ pour le CHU Sainte-Justine

Un projet de Technopôle en réadaptation pédiatrique voit le jour à Montréal. Le projet a été annoncé lundi par des ministres des gouvernements fédéral et provincial ainsi que par le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine qui en est l’instigateur.

Il s’agit d’un projet de 31,32 millions $ dont 15,66 millions $ proviendront du fédéral, 9,4 millions $ de Québec et 6,26 millions $ du CH Sainte-Justine et d’autres partenaires.

«Ce projet ambitieux est le résultat d'une mobilisation des chercheurs, cliniciens, entrepreneurs et industriels du Québec et comprend la construction d'un nouveau bâtiment intégré au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) [rue Bélanger Est], le recrutement de nouveaux chercheurs, enseignants et cliniciens spécialisés en réadaptation, et le développement de partenariats avec des institutions et des entreprises œuvrant dans le domaine de la réadaptation pédiatrique, peut-on lire dans un communiqué conjoint des partenaires au projet.

«L'objectif visé est d'éliminer les impacts du handicap chez l'enfant et de créer un écosystème international visant à développer et à commercialiser les innovations pour assurer aux enfants un futur actif.»