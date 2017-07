Un homme de 28 ans manque à l'appel

Le Service de police de Gatineau est présentement à la recherche d'un homme de 28 ans qui manque à l'appel.

Dave Lanteigne a été aperçu pour la dernière fois samedi à 3h30 du matin au Pizza Italie dans le Vieux-Hull.

Il portait un jean bleu et un t-shirt vert au moment de sa disparition.

Dave Lanteigne est diabétique et n'avait pas ses médicaments avec lui à ce moment, ce qui fait qu'on craint pour sa santé.

Il mesure 5 pieds et 7 pouces, pèse 161 livres et a les cheveux et les yeux bruns.

Il s'exprime en français.