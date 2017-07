Un outil miracle pour soulager les piqûres d'insectes?

La saison des moustiques est bien entamée, et après avoir goûté à leur médecine désagréable ces dernières semaines, vous êtes peut-être à la recherche d’une solution pour mettre fin aux démangeaisons.

Le Bite Helper, un gadget d'une quarantaine de dollars, combine chaleur et vibration pour réduire significativement l’envie de se gratter.

Conçu à partir de composantes de plastique et de métal, il possède un bouton unique pour l’allumer. Pour l’utiliser, il faut poser la tête de métal directement sur le site de la piqûre et ce, dès que possible. L’appareil doit rester en place de 30 à 45 secondes pour une efficacité accrue.

Sur le site web de l'appareil, on explique que les démangeaisons viennent du fait que le moustique, lorsqu’il pique la peau, en profite pour injecter une salive qui va empêcher le sang de coaguler. Notre organisme, conscient qu’il s’agit d’un corps étranger qui n’a pas sa place là, envoie des anticorps et de l’histamine en réaction, ce qui cause la sensation si caractéristique des piqûres.

La chaleur neutraliserait l’effet de la salive des moustiques, la rendant pratiquement inerte, et la vibration augmenterait l’afflux de sang vers la zone qui démange.

On dit que l’appareil peut servir en cas de piqûre de moustiques, mouches noires, abeilles, guêpes et fourmis.