Un voleur neutralisé par la portière d'une autopatrouille

Un policier a utilisé une méthode inusitée pour freiner un cycliste anglais qui a volé le contenu d'une voiture.

Sur les images diffusées, on voit le malfaiteur s'emparer de vêtements placés dans le véhicule utilitaire sport et quitter le secteur après avoir mis son butin dans des sacs.

L'arrestation s'est produite le 4 juin, mais c'est aujourd'hui que le conseil municipal de Hammersmith & Fulham, en Angleterre, a partagé la vidéo de l'intervention sur son compte YouTube.

Quelques instants plus tard, un policier tente de le neutraliser à pied. Incapable de rejoindre le suspect juché sur son vélo, il retourne dans sa voiture et il le prend en chasse. Pour le neutraliser, le policier ouvre sa portière et fait chuter le brigand au sol.

«Nous sommes déterminés à contrer le crime et protéger les citoyens», a mentionné Sue Fennimorede, députée du conseil de Hammersmith & Fulham dans un communiqué.

Jake Need, 31 ans, a été condamné à passer 28 semaines en prison.