Une jeune femme gagne deux gros lots en une semaine

La chance a souri à Rosa Dominguez, 19 ans, pas seulement une, mais deux fois au cours de la même semaine. La Californienne a gagné le gros lot de deux billets de loterie à gratter à quelques jours d’intervalle.

Elle a d’abord acheté un premier billet dans une station-service et mis la main sur le prix le plus élevé, un montant de 555 000 $. Quelques jours plus tard, le scénario s’est répété dans une autre station-service. Cette fois, le prix était de 100 000 $.

Mme Dominguez a réclamé ses deux prix simultanément dans les bureaux de la loterie californienne.

Elle a affirmé qu’elle utiliserait une partie de l’argent pour s’acheter une voiture neuve.