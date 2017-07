Une mère qui a tenté de tuer sa fille de retour à la maison

Une mère condamnée pour avoir tenté de tuer sa fille qui avait découché sans autorisation est de retour chez elle, après avoir purgé la moitié de sa peine de pénitencier.

Johra Kaleki, 44 ans, avait écopé de presque trois années de pénitencier en février 2016. Mais son bon comportement lui a valu de rentrer chez elle, à Dorval, a récemment tranché la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC].

«Vous avez réfléchi sur vos valeurs strictes et rigides et vous êtes rendue à un point où vous vous montrez capable d’être plus flexibles et à accepter les valeurs des autres», peut-on lire dans le rapport accordant à l’accusée une libération conditionnelle.

Kaleki semble ainsi avoir fait du chemin depuis juin 2010, quand elle avait planté un couteau de boucher dans la nuque de sa propre fille de 19 ans.

«Je veux la tuer!»

À cette époque, la victime était sortie dans un bar pour la toute première fois. La mère, d’origine afghane mais citoyenne canadienne, avait très mal réagi.

«Maintenant, elle fait le trottoir comme une prostituée et elle a apporté la honte sur la famille, avait déclaré Kaleki aux policiers. Je veux la tuer, je veux l’achever, c’est ma fille, je peux faire ce que je veux!»

Heureusement, la fille a survécu.

«Sans l’intervention du père, les blessures causées à la victime auraient probablement été plus sérieuses», avait noté le magistrat lors de la sentence, tout en rappelant que la fille avait passé 11 jours à l’hôpital après l’agression.

Depuis, la victime a renoué les liens avec sa mère, lui pardonnant cet épisode où elle a failli y laisser la vie.

«Votre fille a expliqué que vous étiez la personne la plus gentille qu’elle connaissait», indique d’ailleurs le rapport de la CLCC.

Au pénitencier, Kaleki a ainsi continué d’avoir le soutien de sa famille et de ses proches. La mère au foyer a d’ailleurs entrepris des cours de français en espérant intégrer le marché du travail. Cela lui permettrait de briser son isolement, et ainsi améliorer son intégration dans la société, note la CLCC.