Une tornade de force 3 à Hébertville?

Des ingénieurs indépendants spécialisés en dommages de bâtiments se sont rendus à Hébertville, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, la semaine dernière, pour faire un suivi sur la tornade survenue il y a trois semaines. Selon eux, des éléments laissent croire que c’est une tornade de force 3 et non de force 2 qui aurait frappé le secteur.



L'équipe d'experts provenant d'une université ontarienne doit déposer son rapport à Environnement Canada, qui pourrait revoir ses conclusions. En effet, si la tornade du 18 juin est bel et bien de force 3, des vents de 225 à 265 kilomètres à l’heure auraient soufflé sur la municipalité du Lac-Saint-Jean.



Il s’agit d’un phénomène extrêmement rare au Québec. Seulement cinq tornades de cette force ont été enregistrées depuis 1985, rapporte MétéoMédia. Au Québec, 60% des tornades sont de force 0.



La mairesse d'Hébertville Doris Lavoie compte demander l'aide du gouvernement pour réparer les dommages dans secteur du mont du Lac Vert. On rapporte beaucoup de dépenses imprévues, notamment celles occasionnées par le retrait d'arbres tombés pour aider les 35 sinistrés.



Au lendemain de la tornade, Philippe Couillard avait offert son aide à la mairesse d’Hébertville. Elle compte bien de relancer dans les prochains jours.