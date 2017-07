Une vieille vidéo de Nirvana refait surface

Le 24 janvier 1988, alors qu’il venait tout juste d’enregistrer un premier démo, Nirvana décide de tourner un clip dans les locaux d’un magasin RadioShack.

Cette succursale de RadioShack (devenu La Source au Canada) se trouvait à Aberdeen dans l’État de Washington.

Capture d'écran YouTube

Sur ces images du Nirvana pré-Dave Grohl, on peut y voir Kurt Cobain et Kris Novoselic faire semblant de jouer au rythme de leur démo enregistré la veille. Du moins, si on croit la description accompagnant le clip sur YouTube publié par un certain Mike Ziegler.

Le batteur de l’époque était Dale Crover.

La qualité du son laisse à désirer, surtout que le son de batterie est «live» même si le reste du groupe fait semblant de jouer...

Petit détail à relever: le groupe avait fait un concert le soir précédent l’enregistrement. Oui, le même jour que la session pour le démo. Des images de ce concert sont donc retransmises via les téléviseurs placés derrière le groupe.