30 mois de prison pour un ancien directeur de Laval

L’ancien directeur de l’ingénierie de Laval Claude Deguise a pris le chemin de la prison pour sa participation au système de corruption et de collusion à la Ville de Laval, tout comme Luc Lemay, ancien dirigeant de J. Dufresne Asphalte. Treize autres entrepreneurs et ingénieurs impliqués dans le stratagème ont aussi plaidé coupable et reçu leur peine.

Le juge James Brunton a entériné la proposition commune de la défense et de la couronne en condamnant Deguise à 30 mois de prison ferme. Il avait plaidé coupable la semaine dernière à des accusations de complot, de fraude envers la Ville de Laval et de corruption dans les affaires municipales.

Il était aussi accusé de gangstérisme aux côtés du maire Gilles Vaillancourt, mais cette accusation a été retirée.

Deguise, 60 ans, est arrivé au tribunal dans des habits confortables : un pantalon léger et un simple t-shirt blanc, avec un petit sac à la main. Après la lecture de sa peine, une constable spéciale lui a mis la main au bras pour le diriger vers le box des accusés et lui passer les menottes.

L’ancien fonctionnaire est considéré avoir coordonné les activités de corruption et de collusion de 1996 à 2010, pendant l’ère Vaillancourt. Il a tenu à s’adresser aux Lavallois devant la cour mardi matin avant de connaître sa sentence.

«Aux Lavallois, je veux dire que je suis désolé», a-t-il déclaré. Deguise avait auparavant «donné un conseil» aux plus jeunes appelés à prendre la relève dans l’administration municipale. «Ce sont des choses qui peuvent encore survenir. Il faut vraiment être capable de s’arrêter. Aujourd’hui, il y a assez de repères; il n’y a pas de raisons de continuer.»

Un entrepreneur en prison

L’ancien patron de J. Dufresne Asphalte, Luc Lemay, devra aussi faire un séjour derrière les barreaux, pour 21 mois. Il a reconnu avoir contacté les concurrents de son entreprise pour organiser le système de collusion à Laval et versé 2% de ristournes sur ses contrats.

En plus de Lemay, sept autres entrepreneurs et cinq ingénieurs impliqués dans le stratagème de corruption et de collusion à Laval ont plaidé coupable mardi matin à des accusations de corruption dans les affaires municipales, d’abus de confiance et de fraude envers le gouvernement.

Ils ont été condamnés à des peines de un ou deux ans d’emprisonnement à purger dans la collectivité. Ils seront donc assignés à résidence la plupart du temps.

En échange de leurs plaidoyers de culpabilité, le Directeur des poursuites criminelles et pénales accepte de laisser tomber les chefs de complot pour fraude et pour avoir aidé l’ex-maire Gilles Vaillancourt à commettre des abus de confiance.

Liste des individus condamnés

- Guy Desjardins

- Mario Desrochers

- Louis Farley

- Laval Gagnon

- Guy Jobin

- Carl Ladouceur

- Patrick Lavallée

- Luc Lemay

- Mike Mergl

- Giuseppe Molluso

- François Perreault

- Yves Théberge

- Leonardo Moscato

- Claude Deguise

Laval Gagnon, Mike Mergl et Giuseppe Molluso doivent revenir le 20 septembre pour connaître leur sentence. Guy Desjardins doit de son côté se présenter à nouveau le 24 août.

La poursuite a déposé ces accusations à la suite de l’opération Honorer, visant à démanteler le système de corruption et de collusion dans les contrats publics à Laval.

Trois accusés également présents ce matin, Yannick Bouchard, Rosaire Sauriol et Alain Filiatrault, n’ont pas plaidé coupable aujourd’hui et doivent revenir devant le tribunal le 24 août.

Dans le cadre de ce procès, Gilles Vaillancourt a déjà plaidé coupable en septembre dernier à des accusations de fraude, de complot pour fraude et d’abus de confiance. La cour l’a condamné à six ans de prison. Il a aussi accepté de rembourser 8,5 millions $ à la Ville de Laval.