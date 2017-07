Ça plane toujours pour Plastic Bertrand

Il a beau avoir 63 ans, le chanteur belge Plastic Bertrand n’a toujours pas ralenti le rythme. C’est en pleine forme qu’il viendra faire danser le public montréalais dimanche soir, avec un grand concert extérieur présenté dans le cadre de Juste pour rire.

«J’espère que les Québécois seront comme d’habitude, complètement fous, et que ça va être la fête», a-t-il dit en entrevue au «Journal de Montréal».

Plastic Bertrand fête ses 40 ans de carrière cette année. C’est un peu pour cette raison que l’équipe de Juste pour rire a approché le Belge, il y a six mois, pour venir se produire au festival.

«Il y a les 35 ans de Juste pour rire, mes 40 ans de carrière et les 375 ans de Montréal, énumère l’artiste. Il y a beaucoup d’anniversaires.» Est-il du genre à fêter les anniversaires ? «Je suis du genre à fêter n’importe quoi !» (rires)

Ainsi, dimanche soir, Plastic Bertrand proposera au public québécois un spectacle d’envergure qui regroupera une vingtaine de ses chansons, dont les succès «Ça plane pour moi», «Stop ou encore» et «Tout petit la planète».

«Tous les tubes y seront, mais j’ai aussi décidé de prendre des risques en mettant des chansons moins connues que j’ai enregistrées avec Xavier Caféine, dit-il. Il y aura un son assez rock. Ça va bouger. On n’est pas dans la petite orchestration de variétés. On est dans le rock’n’roll pur et dur, mais à ma façon, avec un peu de décalage et d’humour.»

En grande forme

Arrivé à Montréal lundi soir, Plastic Bertrand a confié qu’il était en très grande forme. «Depuis l’automne dernier, j’ai fait 100 concerts avec la tournée Stars 80. Et il y a 20 autres spectacles prévus cet été. En un an, nous avons joué devant un million de personnes.»

Ayant connu le succès à la fin des années 1970, Plastic Bertrand entretient toujours un lien privilégié avec le Québec. «Je suis en amour avec le Québec, totalement. Les gens me font rire. Ils ont du second degré. Ils sont fous. J’aime être ici, vraiment !»

Le Belge sera toujours associé au Québec, lui qui a eu René Angélil comme gérant durant deux ans, au début des années 1980. «J’ai fait deux tournées avec Céline Dion en première partie ! Je suis assez fier de ça. Ça reste un souvenir incroyable.»

Et en 2009, Plastic Bertrand lançait l’album «Dandy Bandit», auquel Xavier Caféine a collaboré. «C’est un artiste jusqu’au bout des ongles», dit le Belge à propos du Québécois.

Plastic Bertrand a commencé à travailler sur un dixième album, qui devrait probablement voir le jour l’an prochain. «Je voulais le sortir l’an dernier, mais comme j’ai fait 120 dates de concerts, ç’a été remis. J’ai l’impression que ma vie, c’est une tournée. Je n’aime que ça !»